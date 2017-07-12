Lise arkadaşları bir araya geldi

Körfez Yarımca mevkii Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde SP İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun'la birlikte iş yeri işleten Resul Sert, 25 yıl önce beraber okumuş olduğu lise arkadaşlarıyla bir araya geldi. Eski günlerini yad eden arkadaş gurubu, güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.