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Liseliye çarpan sürücü kendine gelemedi!

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Liseliye çarpan sürücü kendine gelemedi!
Sabah saatlerinde İzmit İnönü Caddesi’nde ters yöne giren araç faciaya sebep oluyordu!

Bu sabah saatlerinde İzmit İnönü Caddesi’nde ters yöne giren bir araç az kalsın faciaya neden oluyordu.  Balıkesir plaka kodlu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 RC 395 plakalı araç İnönü Caddesi Fethiye mevkiinde ters yöne girdi. O sırada yaya geçidinde geçmekte olan 15 yaşındaki lise öğrencisine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle lise öğrencisi savrulurken araç sürücüsü şoka girdi.

 

SAĞLIK DURUMU İYİ

Balıkesirli olduğu öğrenilen araç sürücüsü iddialara göre girdiği şokun etkisiyle bir an olay yerinden kaçmak istese de çevredeki esnafı görünce vazgeçti. Kazayı gören çevredeki esnaf hemen sağlık ekiplerine haber verirken 15 yaşındaki lise öğrencisi olay yerine gelen ambulansla tedavi altına alındı. Lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araç sürücüsü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ahmet HAZER

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Yorumlar
ADEM
29 Eylül 2017 Cuma 12:40
12:40
1-ARABA KIZA DEĞİL ERKEĞE ÇARPTI
2- 10 PLAKALI ARAÇ TERS YOLA GİRMİŞ
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