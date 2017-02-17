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Listeler 18 Şubat’ta askıda

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Listeler 18 Şubat’ta askıda
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumuyla ilgili seçim takvimine göre seçmen listeleri 18 Şubat’ta askıya çıkarılıp 26 Şubat’ta indirilecek.

Yurtiçi ve yurtdışında kayıtlı seçmenler, 26 Şubat’a kadar resmi tatil günleri de dahil adres değişikliği yapabilecek. Askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren seçmenler nüfus müdürlüklerinden alacakları adres değişikliği uygunluğu belgesiyle ilçe seçim kuruluna başvuracak. Referandumda, 18 yaşını dolduran milyonlarca öğrenci eğitim gördükleri şehirlerde adres değişikliği yaparak oy kullanabilecek. Kiracı öğrenciler, kira sözleşmesi, elektrik, su, telefon vb abonelik faturalarıyla, yakınının yanında kalanlar ise ev sahibinin “Bu benim yeğenim, kardeşim, kuzenimdir” beyanıyla birlikte (16-18 Şubat arası hariç) 26 Şubat’a kadar ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak, belge alacaklar. Askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren veya seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanlar da nüfus müdürlüklerinden alacakları adres değişikliği uygunluğu belgesiyle ilçe seçim kuruluna başvuracak. İlçe seçim kurulunun uygun gördüğü seçmenlerin adresleri, seçmen kütüğüne işlenecek. Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri 10 Mart’ta kesinleşecek. Yurtdışındaki vatandaşlar 27 Mart-9 Nisan arasında oy kullanacak.

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