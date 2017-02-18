İzmit'te muhtarlar Seçim Kurulu'ndan referandumda oy kullanacak olan seçmenlerin bulunduğu listeleri teslim alarak, muhtarlıklara astı. İzmit Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun listelerin 26 Şubat tarihine kadar asılı kalacağını belirterek, "Listeleri aldık. Seçime duyarlı vatandaşlarımız geldiler, listeye bakmaya başladılar. 17 Şubat'tan itibaren 26 Şubat'a kadar listeyi asmaya devam edeceğiz. Eğer listelerde herhangi teknik bir arızadan dolayı ismi çıkmayan vatandaşlar olursa 26 Şubat'a kadar İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müracaatta bulunacaklar. Ellerinde elektrik, su veya kontratları ile müracaatta bulunacaklar ve oradan aldıkları evrakı seçim kuruluna götürecekler ve yedek listeye yazılacaklar. Bunları yapmazlar ise oy kullanamayacaklar" dedi.
- BIST 88.830
- Altın 144,240
- Dolar 3,6361
- Euro 3,8595
- Kocaeli : -7 °C
- İstanbul : 4 °C
- Sakarya : -7 °C
- 15 bin araç bile geçmeyince...
- Listeler muhtarlıklara asıldı
- Kuzeni ile evlenmek üzereyken intihar etti
- 14 aylık bebek balkon korkuluklarına sıkıştı
- İşsizlik sorununu “çözüyor gibi” yapmak
- Tüysüzler 6 ay hapis yatacak!
- Ordulu derneklerden eğlence
- Doğaçlama tiyatro zamanı
- MHP 20 Şubat'ta sahaya çıkıyor
- Sefa Sirmen: İktidar intikam duygusu içerisinde
- Çek kullanımı Ocak ayında yüzde 73 arttı
- Bahçeşehir Koleji'nden sokak hayvanlarına destek
- Acil kan aranıyor
- Sadiye Yaşa vefat etti
- İbrahim Altaş vefat etti
Listeler muhtarlıklara asıldı
İzmit'te 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde muhtarlıklarda seçim listeleri asıldı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Listeler muhtarlıklara asıldıİzmit'te 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde muhtarlıklarda seçim listeleri asıldı.
Ordulu derneklerden eğlenceOrdulu Derneği üyelerinden Erdoğan Şahin ve Zülfiye Şahin O Ses Türkiye’de Hadise’nin takımına girmeye hak kazanmıştı.
Çek kullanımı Ocak ayında yüzde 73 arttıBankalara ibraz edilen çeklerin sayısı, 2017 yılının ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,8 oranında artarak 2,1 milyon adet oldu.
Bahçeşehir Koleji'nden sokak hayvanlarına destekSon günlerde “Kuyu” adlı köpeğin kurtarılmasında verdiği destekle adından söz ettiren Bahçeşehir Okulları, hayvanlara verdikleri önem ve düzenlemiş oldukları sosyal sorumluluk kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Gölcük’te İstiklal Marşı'nı en güzel Ebrar Dardem okuduİstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında Kavaklı Şehit Adem Başoğlu Ortaoukulu sekizinci sınıf öğrencilerinden Ebrar Dardem ilçe birincisi oldu. Ebrar, Gölcük’ü il yarışmasında temsil edecek
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Tuz, biber ve limon ile çözebileceğiniz sağlık problemi
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim