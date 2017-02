Lütfi Bodur yeniden başkan seçildi

İzmit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 31’nci olağan kongresinde yeniden aday olan Lütfi Bodur başkan seçildi. Kongrede özellikle Batı Trakya’da Türklerin yaşadıkları sorunlar dile getirildi.

1968 yılında kurulan İzmit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 31’nci olağan kongresi MÜSİAD Sosyal Tesislerinde yapıldı. Lütfi Bodur tek aday olarak girdiği seçimlerde yeniden başkan seçildi. İzmit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin toplam 954 üyesi bulunuyor. Yapılan kongreye AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak, Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, İzmit Genç İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, MÜSİAD Başkanı Celal Ayvaz, Batı Trakya Türkleri eski Genel Başkanı Taner Mustafaoğlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu da katıldı. Kongrenin divan başkanlığına İbrahim Elgin getirildi. Gündemin oylanması sonrasında saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

DESTEK VERİYORUZ

Sinevizyon gösterisi sonrasında söz alan İzmit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Bodur “İki yıllık süreyi tamamladık. Fedakarlık göstererek elimizden geleni yaptık. Bir hemşeri derneğinden daha sorumlu davranıyoruz. Yunanistan’da devletimiz adına temsilcilik ediyoruz. Greve gelmemiz sonrasında kadın ve gençlik kolları oluşturuldu. Yunanistan’da temaslarda bulunduk. Burada ki temaslarımızda soydaşlarımızın sorunlarını dinlerken onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.

DARBECİLERİ GERİ VERİN

Dost meclislerimiz devam ediyor diyen Bodur “65 yaş üstü batı Trakyaya hiç gitmeyen soydaşlarımıza buraya götürdük. Göç müzemizin oluşması için yer arayışlarımız devam etmektedir. Yerini bulur bulmaz hemen yapacağız. 15 Temmuz darbe girişimi halkımız tarafından geri püskürtüldü. Yunanistan’a kaçanlar geri verilmiyor. İki komşu ülke arasında darbecilerin ülkemize vermelerini bekliyoruz. Lozan Anlaşmasında azınlıklara verilen hakları geri istiyoruz. Haklarımızın geri alınması noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Soydaşlarımızın oturma ve çalışma izinleri noktasında dernek binasından hizmet verilmektedir” açıklamasında bulundu.

1960 YILINDA HERŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Batı Trakya Türkleri Genel Başkanı Necmettin Hüseyin “Bu sene 10 şubemizde genel kurul yapıldı. Batı Trakya konusu iki bölümden oluşuyor. Türkiye ve Batı Trakya’da ki sorunlarımız vardır. Göreve gelmemiz sonrasında bir çok olay gördük. Derneğimizin 70’ncı yılıdır. Önceliğimiz Batı Trakya’da yaşayan 150 bin kişi için çalışıyoruz. İnsanlarımızın huzur ve refahı için çalışıyoruz. 1923 yılından bu yana aynı talepleri anlatıyoruz. Kendi müftümüzü, kendi okullarımızı, kendi STK’larımızı istiyoruz dedik ancak izin verilmemektedir. 1923 yılında Lozan Anlaşmasında verilmesine karşın haklarımızı alamadık. 1960 yılından sonra herşey tersine dönmüştür. 1980’li yılların başında bütün faturalar bizlere kesilmiştir. STK’larımız kapatıldı. Kapatılma gerekçesi burada Türk yoktur diyerek yapılıyor” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ HAÇ ÇIKARIYOR

Necmettin Hüseyin “1980-90’lı yıllarda baskılar en üst seviyeye çıktı. Bildiğiniz batı Trakya vardır. Aynı şekilde baskıya marus kalan yapı devam ediyor. Yunanistan’da burada Türk yoktur diye bizler tehdit ediliyoruz. Yunanistan hükümeti buna ses çıkarmamaktadır. 260 olan okulumuz 160’a düştü. Bu sene de 9 tanesi kapatıldı. Türk anaokuluna giden çocuklar masa altında haç çıkartıyor. Bu durum bizlere revamıdır. Yunan devletinin aleyhine tek bir hareketimiz olmadı. Bugün ki iktidar temsilcileri aşırı baskıcı sağ kanatta yer alan partinin eline geçmiş durumdadır. Bizler sesimizi daha fazla duyurmak durumundayız. Bizim güçlü Türkiye’ye ihtiyacı vardır. Bizim orada nefes alma imkanımız ancak Türkiye ile olmaktadır” açıklamasında bulundu.

YABANCI MUAMELESİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Bizim insanlarımızın büyük çoğunluğu Türkiye’ye göç etti diyen Hüseyin “150 bin olan nüfusumuz aynıdır. Gelmek isteyenler gelmesine karşın yabancı uyruklu muamelesi görmekteyiz. Verilen haklar korunamıyor. 2015 yılında sorunlarımızı rapor halinde ilettik. Çalışma noktasında yaşadığımız sorunlar çözülmüyor. Türkiye’ye gelmek isteyenler gelmesine karşın bu durumla karşılaşmıyor. Biz Türküz ve Türkiye bizim vatanımızdır. İş bulma, ikamet noktasında sorunlar yaşanıyor. Devletin her kurumuna yaşadığımız sorunları anlatan raporlar veriliyor. Mavi kartı verin bu sorunların hepsi bitsin. Yeri geldiği zaman Batı Trakya Türkleri canlarını vermeye hazırdır. Bu konuda sesimiz olun. Bizler yabancı muamelesi görmek istemiyoruz. 150 bin kişi bu topluma yük olmaz. Bizler geldiğimiz yerlerde ve burada huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Sorunlarımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek ileteceğiz. 10 maddelik raporumuzu kendisine ileteceğiz. Bizler parti üstü durumundayız. Derdimizin çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

KBB Başkan Vekili Zekeriya Özak ise “Yaşanan bu durum bizleri üzmektedir. Sizler Batı Trakya’dan buraya geldiniz. Hep birlikte yaşıyoruz. Ana vatanınızı unutmadınız. Hemşerilerinizle bağlarınızı koparmayın. Hiçbir şekilde yalnız değillerdir. Ülkemizin de yaşanacak olan kesinti ülkemizin birlikte beraberliğine ihtiyacı olan birçok ülke zor durumda kalacaktır. Yaşanan acılar halen daha hatırlanmaktadır. Bu kentte yaşamak güzeldir. Her köşemizde farklı kültür vardır. Bir olmadan dirlik olmaz. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Bunu asla unutmayın” dedi.

VATAN KAYBETTİK

Özak’ın ardından söz alan CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet “Bu derneğin üyesiyim. Sizlerle birlikte olmak aynı hisleri yaşamak çok önemlidir. Biz sorumluluğumuzun çok daha üstünde sorumluluk alınmaktadır. Derneğimizin yaptığı çalışmalarına şahit olmuş birisiyim. Bu bir dava derneğidir. Bende bir göçmenim. Soydaşlarımız için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Davasına sahip çıkan derneklerden birindeyiz. Siyaset üstü bir dernektir. Siyaset gelip geçer önemli olan birlik ve beraberliktir. Bir arada yaşamaktır önemli olan. Hak ve hukukumuz için mücadele etmektir. Vatan kaybetmiş insanlarız. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz” açıklamasında bulundu.

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Bütün hemşerilerimin başımın üstünde yeri vardır diyen Milletvekili Kaplan “Herhangi bir sorunda kapımı çalabilirsiniz. Elimden gelen ne varsa sonuna kadar mücadele etmeye hazırım. Sonuna kadar davaya sahip çıkmaya hazırım. Bu dava hepimiz için önemlidir. Yunanistan’da yaşayan soydaşlarımızın haklarının nasıp gasp edildiğini görmekteyiz. Bu zaman kadar sorunların çözülmüş olması gerekiyordu. Bu siyaset üstü konulardır. Bu sorunların çözülmesi noktasında atılacak adıma destek vereceğiz. İktidar ile birlikte adımlar atarız. Kıbrıs kadar hassas bir durumdur” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ OLMALIYIZ

AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise “Arnavut ve Boşnak dostlarım vardır. Her ilimizde kültür zenginliklerimiz vardır. Her zaman iç içe yaşıyoruz. Her yerden güzellik almaktayız. Cumhurbaşkanlığı siteminde doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor ibaresi her makama iletildi. Bu madde de doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı değiştirildi. Buda ikili diyalogların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin garantörlüğünü Kıbrıs’ta sona erdirmek isteniyor. Lozan Anlaşması hükümlerine uyulması durumunda bir çok sorun aşılmış olacaktır. Yazılı metinlerle sorunların çözülmediği görülmektedir. Tecrübeyle sabittir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmektedir. Siz devlet olarak güçlüyseniz istediğiniz olmaktadır. Eğer güçlü değilseniz yok edilirsiniz” dedi.

BAŞKA BİR SEÇENEK YOK

İnsan haklarının savunuyoruz diyen batı 15 Temmuz akşamı karşısında AB gerçek yüzünü göstermiştir diyen Katıcıoğlu “Artık bir takım şeyler bizlere alarm vermektedir. AB, ABD batmaktadır. Bizler Ortadoğu da gereken önlemleri almalıyız. Cümlelerle bir şey ifade edilebilir ancak güçlü olmalıyız. Beraber olacağız bir olacağız. Ülkemiz için çalışacağız. Başka bir seçenek yoktur” açıklamasında bulundu. Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Lütfi Bodur yeniden başkan seçildi. Serkan BORLAK

LÜTFİ BODUR’UN YÖNETİMİ:

Lütfi Bodur (Başkan), Yüksel Öztürk, Hüseyin Cemal Hüseyin, Gülay Özyavuz, Selahattin Durmuş, Saffet Cengiz, Ömer Çalışkan.

DENETİM KURULU ÜYELERİ:

Mümin Korak, Süleyman Tütüncü, Nuri Ardoğlu,

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ:

Elvan İsaoğlu, Mustafa Hıdıroğlu, Hüseyin Öğütçen