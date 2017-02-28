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‘Macera’da çalışmalar tam gaz!

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‘Macera’da çalışmalar tam gaz!
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Eskihisar’ı cazibe merkezi haline getirecek olan ve yapımı son aşamaya gelen “Macera ve Aksiyon Parkında” incelemelerde bulundu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Eskihisar’ı cazibe merkezi haline getirecek olan ve yapımı son aşamaya gelen  “Macera ve Aksiyon Parkında” incelemelerde bulundu. Başkan Köşker’e belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, ilgili birim müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Parkı gezen Başkan Köşker, firma yetkililerinden yapımı bitmek üzere olan tırmanma kulesi ve deneme çalışmalarına başlanan dağ kızağıyla ilgili bilgi aldı. Betonarme çalışmaları biten parkta, peyzaj düzenleme ve fidan dikim çalışmaları sürüyor. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğü parkı gezen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Parkımız artık son aşamasına geldi. Çevre düzenlemeleri ve yeşillendirme çalışmalarına başlandı. Dağ kızağı denemeleri yapılıyor. Çok yakın bir zamanda parkımızı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” ifadelerini kullandı.

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