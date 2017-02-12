Maçta hiç geri adım atmadık

MAÇIN HİÇ BİR ANINDAGERİ ADIM ATMADIKHer türlü deplasman şartına, Van’lı futbolcuların, galip gelene kadar yaptıkları bir çok çirkin davranışa rağmen geri adım atmayan Yeşil Siyahlılar, adeta tekmeye kafa koyarak mücadele etti.

Ama sonucu değiştiremedi. Hakem de korkak bir yönetim göstererek rakip takıma c esaret verirken, sonuçta futbolcularımızın bir puanı hak etmelerine rağmen puansız kalmaları, lider Sancaktepe’nin işine yaradı.