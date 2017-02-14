Madem milli irade diyorsunuz, milli iradeyi rahat bırakın!

M.Tanzer Ünal

Devlet, diyor ki…

“Ey halkım, ben anayasayı değiştirmek istiyorum, bunu da sizlere soruyorum, değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi? Değiştirmemi istiyorsanız ‘evet”, istemiyorsanız ‘hayır” deyin!”

İyi, güzel…

Daha sonra da devleti yönetenler ortaya çıkıp diyor ki…

“Sakın ‘hayır’ demeyin, eğer hayır derseniz sizi terörist olarak kabul ederim…”

Bu nasıl iş arkadaş?

Devlet hem fikrimi soruyor, hem de seçeneklerden “hayır”ı tercih etmemi istemiyor.

O zaman neden soruyorsun?

Vatandaşın görüşüne saygı duymayacaksan, vatandaşı o görüşü nedeniyle terörist olarak değerlendireceksen, neden referandum düzenliyorsun?

Şimdi, 16 Nisan’dan sonra milleti “teröristler” ve “terörist olmayanlar” diye ikiye mi ayıracaksınız, amaç bu mu?

Yazık bu millete!

Madem, “Milli irade milli irade” diyorsunuz, milli iradeyi rahat bırakın!

Canına ot tıkamayın milli iradenin!

Bu şartlarda çıkacak sonuca Allah aşkına “milli irade” mi denir?

Ülkemizin halini görmüyor musunuz?

Parlamento yorgun…

Silahlı Kuvvetler yorgun…

Üniversitelerimiz yorgun…

Bürokrasimiz yorgun…

İş dünyamız yorgun…

Hukuk yorgun…

Toplum yorgun…

Herkes tedirgin ve korku içinde…

Ne olur rahat bırakın artık bizi!

Bu kadar çok konuşmayın, dinleyecek halimiz kalmadı.

Halk bıktı, bıktık…

Tercihimize saygı göstermeyecekseniz, yapmayın bu referandumu!

Bir resim sergisi

Önceki akşam…

İzmit Cumhuriyet Parkı Belediye Sanat Galerisi…

Bir sergi açılışı var.

Sulu boya resim sergisi…

KYÖD ve Aydili Sanat Derneği ortaklaşa düzenliyor.

Müzeyyen Hanım program yapmış sergiyi gezeceğiz.

Gazeteden Çocuk Parkı’na kadar ağır aksak yürüyorum.

Hava soğuk, ayaz ısırıyor, yine de yürüyorum…

Epey oldu o bölgeye gitmeyeli.

Oysa galerinin bir bölümünde KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği) varken ne çok giderdik.

KASK’ın haftalık etkinliğine katıldığımızda, galerideki sergiyi de gezerdik.

Sadece biz değil, bizim gibi pek çok kişi…

Şimdi daha iyi anlaşılıyor, İzmit Belediyesi KASK’ı buradan çıkarmakla iyi etmedi.

Çocuk Parkı’nın yeniden düzenlenmiş halini de ilk görüyorum…

Güzel olmuş, mezbelelikten kurtulmuş.

Yoldan kaldırıma, kaldırımdan parka geçiş uyumlu.

Eğimler hem kaldırımla, hem düz yürüyüş yollarıyla geçilmiş.

Benim gibi ayağı arızalı olanlar için önemli.

Çocuk arabasını kullanan anneler için de önemli…

Zeminde kullanılan malzemeler kaliteli.

Eski kafe yenilenmiş, görünümü daha iyi.

Ama baktım içeride herkes fosur fosur sigara içiyor.

Kapalı mekân, ama içiyorlar…

“Belediye işletmelerinde sigara yasağı uygulanmıyor mu acaba” diye geçirdim içimden.

Sergi derken ne çok anlattım değil mi?

Yaklaşırken baktım, galeri pek kalabalık değil.

İçeri girdim, hemen hemen hepsi tanıdık yüzler.

Her sergiye, her sanat etkinliğine katılan isimler…

Ne bir eksik, ne bir fazla!

Üzüldüm.

Demek kentimizde sanat yerinde sayıyor.

Tam zamanında gelmişim…

Kapıdan girdim, İsmail Menekşe ile tokalaşıp hal hatır sorarken açılış konuşmaları başladı.

Sergi, sulu boya resim sergisi.

Aydili Sanat Derneği, “İsmail Menekşe Resim Atölyesi” kurmuş, buraya devam edenlerin yaptığı resimler bu sergide…

Asuman Atakuman, Ayla Yeşilmen Yetiş, Dilek Ayrıbaş, Lale Tığ, Şaziye Şahin ve Zennure Dalarslan’ın resimleri…

İsmail Menekşe’nin suluboya çalışmaları da var bir bölümde.

Tek tek inceledim, çalışmalar başarılı.

KYÖD Başkanı Mehmet Toker’i ve Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir’i, sanata verdikleri destek nedeniyle kutluyorum.

Kim yerli, kim yabancı?

Yer Kayseri…

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, esnaf ziyareti yapıyor.

Suriyeli bir kuyumcu görüyor, içeri giriyor, hayırlı işler diliyor, sohbete başlıyor.

“Türk işçi çalıştırıyor musunuz?” diye soruyor kuyumcuya.

Suriyeli kuyumcu cevap veriyor, “Biz yabancı çalıştırmıyoruz…”

Yaa işte böyle!

Güzel ülkemizde kim yerli kim yabancı, iyice birbirine karıştı.

Ne güzel bir “Günaydın İzmit, hayırlı işler” fotoğrafı!

Atalay KAPLAN’dan