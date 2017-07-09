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Mahalle maçları geri geliyor

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Mahalle maçları geri geliyor
Kentimizde, tıpkı 80’li yılların başında düzenlendiği gibi mahalle liglerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Basın Ligi de planlanıyor. Tabii işin başında Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi var.

 

DR.ALİ YEŞİLDAL’IN PROJESİ…

Genel Sekreter Yardımcısı ve Kağıtspor Başkanı Dr. Ali Yeşildal, projesini hayata geçirmek için plan hazırlıyor. 70’li yılların sonunda ve 80’li yılların başında düzenlenen mahalle liglerini yeniden gündeme getiren ve büyük bir organizasyona miza atmaya hazırlanan Dr. Yeşildal, mahallere arasında kaynaşma, dayanışma ve birlik bütünlük adına düğmeye bastı. Kurmaylarıyla durumu değerlendiren Dr. Yeşildal, ayrıca yeniden düzenlenmesi planlanan basın ligleri için de, spor basın yöneticileriyle bir araya gelecek. 

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