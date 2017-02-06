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Mahallenin Neşesi oyunu seyirci ile buluştu

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Mahallenin Neşesi oyunu seyirci ile buluştu
SDKM’de ‘Mahallenin Neşesi’ isimli tek perdelik oyun seyirci ile buluştu.

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği ‘Mahallenin Neşesi isimli çocuk oyunu Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)’de sahnelendi. Tek perdelik kukla oyununda Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alırken, oyunu görsel olarak etkileyici bir noktaya taşımak için bir metre boyundaki büyük kuklalar kullanılıyor. Geleneksel teknik ve akış bütünlüğüne sadık kalınarak yazılmış ve çalışılmış oyun, çocukların geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili bilgisini ve görgüsünü de arttırmayı hedefliyor.

 

OYUNUN KONUSU

Oyunda, iş arayan Hamdi'nin mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor. İşler yine Hamdi’nin istediği gibi gitmeyince mahalleyi rahatsız edip kızdırmaya başlar. Bu durumdan da yine İsmail’in sayesinde kurtulur. Selin BECER

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