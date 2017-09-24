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Mahkum yakınları ceza indirimi istiyor

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Mahkum yakınları ceza indirimi istiyor
Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması yapan mahkum yakınları sosyal medya sorumlusu Muhterem Çıtanak, cezaevinde yatan terör ve pedofili suçları hariç kapsamlı bir ceza indirimi şartlı tahliye beklediklerini talep etti.

Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması yapan mahkum yakınları sosyal medya sorumlusu Muhterem Çıtanak, cezaevinde yatan terör ve pedofili suçları hariç kapsamlı bir ceza indirimi şartlı tahliye beklediklerini talep etti.  Çıtanak yaptığı açıklamada yakınlarımız FETÖ’cü hakimler ve polisler tarafından mağru edilip cezaevine gönderilmiştir. Bizlerde terör ve pedofili suçları hariç kapsamlı bir ceza indirimi şartlı tahliye talebinde bulunuyoruz” dedi. Ahmet HAZER

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