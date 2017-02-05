Mahmut Demir vefat etti

İzmit Erenler Mahallesi Canan Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Mahmut Demir (85) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Evli ve 7 çocuk babası olan Mahmut Demir’in cenazesi Hayırseverler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.