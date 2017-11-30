KBB Satranç Ligi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen satranç liginin ilk etabı 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde Derince Spor Salonunda oynandı. İsviçre Sistemi ile 6 tur üzerinden eşlendirilen birinci etapta düşünme süresi olarak 35 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı. Başhakemliğini ulusal hakemlerimizden M. Kemalettin Ayan’ın yaptığı ligde farklı ilçelerde yedi etap daha oynanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Satranç Liginde maçlar bireysel oynanıyor ve okullar her kategoriye en az üç öğrenci ile katılabiliyorlar. Her etabın sonunda okullar en çok puan toplamış üç öğrencisinin puanına göre sıralanıyorlar. Buna gore 30 ilkokulun katıldığı kategoride ilk üç ilkokul şöyle sıralandılar;

Final sıralamasına baktığımızda en dikkat çekici sonucu ilkokullar kategorisinde görüyoruz. 2007 yılında GHSİM tescilli spor kulubü olan ve son üç yıldır şampiyon olarak ilimizi Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında temsil eden Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü’nün küçük sporcularının bu kategoride hem bireyselde (Gamze Ark - tüm maçlarını kazanarak) hemde okullarda ilk etabı şampiyon bitirmesiydi.

İlk etap sonunda ilk beş sporcuya madalya verilirken, sekiz etap sonunda ilk üç sırada yer alan okullar lisan laboratuvarı, fen laboratuvarı ve kütüphane ile ödüllendirilecek.

Satranç dolu günler dileğiyle…

Kısa… Kısa…

>>> Kocaeli Küçükler 07-08-09 Yaş İl Birinciliği 09-10 Aralık 2017 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> Kocaeli Emektarlar İl Birinciliği 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Satranç İl Temsilciliği Salonunda düzenlenecek.

>>> Kocaeli Kadınlar İl Birinciliği 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Satranç İl Temsilciliği Salonunda düzenlenecek.

>>> Tarih değişikliği yapılan Kocaeli Küçükler 10-11-12 Yaş İl Birinciliği 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> Tarih değişikliği yapılan Kocaeli Yıldızlar İl Birinciliği (13-18 Yaş) 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilginizi kontrol etmek için (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanınızı kontrol etmek için : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvanınızı (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanınızı kontrol etmek için : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 11. Krallar Turnuvası 2017

(26 - 28 Kasım 2017/ROU)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2760/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Wei, Yi (ELO 2739/CHN - 1999 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.Ff4 d5 3.e3 Ff5 4.c4 e6 5.Ac3 Fb4 6.Va4+ Ac6 7.Af3 0–0 8.Kc1 dxc4 9.Fxc4 a6 10.Vd1 Ad5 11.Fxd5 Vxd5 12.a3 Fxc3+ 13.Kxc3 Kac8 14.0–0 Fg4 15.Kc5 Fxf3 16.Vxf3 Vxf3 17.gxf3 Kfd8 18.b4 Kd7 19.Kfc1 f6 20.Sf1 Sf7 21.Se2 Ke8 22.b5 axb5 23.Kxb5 e5 24.dxe5 fxe5 25.Fg3 Ad8 26.Kxe5 Kxe5 27.Fxe5 c6 28.f4 g6 29.a4 Se6 30.Fd4 Kd5 31.Kb1 Sd7 32.Ff6 Sc7 33.e4 Kd7 34.Se3 Ae6 35.Fe5+ Sc8 36.Kc1 Kf7 37.h4 Sd7 38.h5 Af8 39.Kd1+ Se8 40.Kh1 Kd7 41.a5 Sf7 42.Kc1 Ae6 43.h6 Ad8 44.Ka1 Ae6 45.a6 bxa6 46.Kxa6 c5 47.Ka8 Kb7 48.Kh8 Kb3+ 49.Se2 1–0

** 11. Krallar Turnuvası 2017

(26 - 28 Kasım 2017/ROU)

GM Ivanchuk, Vassily (ELO 2729/UKR - 1969 Doğumlu)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2760/RUS - 1990 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.Ac3 Fe7 5.Ff4 0–0 6.e3 c5 7.dxc5 Fxc5 8.a3 Ac6 9.Vc2 Va5 10.0–0–0 Ae4 11.Ab5 a6 12.Ac7 e5 13.Axd5 exf4 14.Vxe4 fxe3 15.fxe3 h6 16.Ad4 Vd8 17.Fd3 f5 18.Vf4 Fd6 19.Vf2 Fe5 20.Fc2 Kf7 21.Khe1 Vf8 22.Af3 Fe6 23.Axe5 Axe5 24.Vf4 Ag6 25.Vg3 Fxd5 26.Kxd5 Ae7 27.Kd6 Kc8 28.Sb1 Sh8 29.Ked1 Ac6 30.Vf4 Ke8 31.K1d5 Ae7 32.Ke5 Ac6 33.Kxe8 Vxe8 34.Fxf5 Vf8 35.g4 Kf6 36.Kxf6 Vxf6 37.Vc7 g6 38.Vc8+ Sg7 39.Vxb7+ Sf8 40.Vc8+ Sf7 41.Vd7+ Ae7 42.Fd3 Ve5 43.Vd4 Vxh2 44.c5 h5 45.gxh5 gxh5 46.Fc4+ Se8 47.Fe6 1–0

** 11. Krallar Turnuvası 2017

(26 - 28 Kasım 2017/ROU)

GM Wei, Yi (ELO 2739/CHN - 1999 Doğumlu)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2760/RUS - 1990 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Ac3 Fb4 4.g3 0–0 5.Fg2 d5 6.a3 Fe7 7.cxd5 exd5 8.Ah3 c6 9.0–0 Aa6 10.Af4 Ac7 11.f3 c5 12.Fe3 b6 13.Vc2 Fb7 14.Kad1 Ke8 15.Ff2 Fd6 16.Vc1 Ve7 17.Kfe1 Kab8 18.g4 h6 19.h4 cxd4 20.Fxd4 Ae6 21.Axe6 fxe6 22.Ff2 Fc5 23.e3 Ad7 24.Fg3 Fd6 25.f4 Kbc8 26.g5 hxg5 27.hxg5 Ac5 28.Vb1 a5 29.Vg6 Ad7 30.Sf2 Af8 31.Vd3 Vf7 32.Ff3 Fc5 33.Sg2 Kcd8 34.Ab5 Fa6 35.a4 d4 36.e4 Fb7 37.f5 exf5 38.exf5 g6 39.f6 Ae6 40.Ke5 Af8 41.Kde1 Kxe5 42.Kxe5 Fxf3+ 43.Sxf3 Vh7 44.Sg2 Vb7+ 45.Sg1 Vf7 46.Ff2 Vd7 47.Ve4 d3 48.Vc4+ Sh8 49.Vh4+ Ah7 50.Ac3 d2 51.Fxc5 bxc5 52.Ad1 Ke8 53.Kxe8+ Vxe8 54.Sf1 Sg8 55.Vc4+ Sh8 56.Vh4 Sg8 57.Vc4+ Sh8 58.Vxc5 Ve1+ 59.Sg2 Ve4+ 60.Sg3 Sg8 61.Af2 Ve6 1–0

** 11. Krallar Turnuvası 2017

(26 - 28 Kasım 2017/ROU)

GM Deac, Bogdan-Daniel (ELO 2566/ROU - 2001 Doğumlu))

GM Ivanchuk, Vassily (ELO 2729/UKR - 1969 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4 Fb4+ 5.Fd2 Fe7 6.Fg2 c6 7.Vc2 b6 8.b3 Abd7 9.0–0 0–0 10.Kd1 a5 11.Fc3 Fa6 12.Abd2 b5 13.e3 bxc4 14.bxc4 dxc4 15.Ff1 c5 16.Axc4 cxd4 17.Fxd4 Vc7 18.Kac1 Kfc8 19.Vb1 Vb7 20.Vxb7 Fxb7 21.Ace5 h6 22.Fb5 Ac5 23.Ad2 Kab8 24.a4 Fd5 25.f3 Ab3 26.Axb3 Fxb3 27.Kf1 Fa3 28.Kxc8+ Kxc8 29.Ac6 Fd5 30.Ae5 Kc2 31.Kf2 Kc1+ ½–½

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ka1+ Fb1 [1...Fd1 2.Kxd1#] 2.Kxb1# 1–0