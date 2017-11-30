CHP’li Nihat Değer, AKP’nin Derince kongresini eleştirdi!

AKP Derince, önceki gün kongre yaptı.

Kongrede ikinci liste kabul edilmedi.

CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “İşte AKP, işte demokrasi” diyerek AKP’nin kongresini eleştirdi.

CHP’li Değer şu değerlendirmede bulundu;

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25 Kasım Cumartesi günü AKP Derince ilçe kongresi yapıldı. Başbakan yardımcısı Sayın Fikri Işık’ın da katıldığı kongrede ikinci liste kabul edilmedi.

İlçe kongresinde Mehmet Demirkol tarafından verilen ikinci liste divana sunuldu.

Açıklama yapan Divan Başkanı Yusuf Akın, kurallarını anlatarak, Divan olarak ellerine ulaşan iki yönetim kurulu listesini değerlendirdiklerini ve Mehmet Demirkol’un listesini kabul edemediklerini, Divan olarak ikinci listenin kongrelerinde yarışmak üzere seçimlere girmesini uygun görmedikleri ile ilgili açıklama yapıyor.

Bu açıklamayı yapan Divan Başkanı, bir kez daha AKP’nin Türkiye ’de Demokrasiyi kurum ve kuralları ile işletmediği var olan Demokrasiyi de nasıl ortadan kaldırdıklarını, parti içinde de demokrasi olmadığını bir kez daha bu yaklaşımları ile teyit etmiştir.

Ülkemizi OHAL kanunları ile yönettikleri gibi parti içlerinde de bu anlayışlarını devam ettiriyorlar.

İşte 15 yıldır ülkemizi bu Demokrasi anlayışı ile yönetenlerin kongresi.

Parti içi demokrasinin ve parti içi yarışın nasıl olduğunu ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşu ve demokrasinin ilk adımlarının atılışı ile kurulan CHP’de görebilirler.

İlçe kongrelerimizde ilçe başkanlığına aday olan arkadaşlarımız adaylıklarını ilçe binalarında mevcut ilçe başkanları ile kol kola açıklıyoruz ve başarılar diliyoruz!

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CHP’li Değer’in açıklaması böyle…

AKP’de demokrasinin olmadığını biliyoruz…

Geçmiş dönemlerde il başkanı Mahmut Civelek’in kongreleri tek adayla yapılması için neler yaptığını biliyoruz…

Aynı sistemin bir benzeri de mevcut il başkanı Şemsettin Ceyhan döneminde de yapılıyor… Aday çıksa bile divan listeyi kabul etmiyor…

Garip bir olay…

Gebze ’de de ikinci aday çıkacak…

Bakalım AKP Gebze’de de Derince gibi bir durum yaşanacak mı?

Rektör, Kocaeli ’nin güzel reklamını yaptı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 26. Kalite Kongresi'nde 'Değerlenen İnsani Yetenekler' oturumunda ‘yaratıcılık’ üzerine bir konuşma yaptı. Hülagü, "Yunus Emre, 'Bir ben var benden içeri' diyor. Yaratıcılık için içerdeki beni yakalamak önemli. Bir orkestranın bütünlüğünü sağlayabilmek için şefe ihtiyacı vardır ve orkestra o zaman mekanizma gibi işler. İnsanın içindeki yaratıcılık ruhunun da bir mekanizmayla çalışması gerekiyor. Hiçbir insan durup dururken bir yaratıcılık fikri ortaya atmaz, çevresel faktörler etkilenir. Bu duygularla size bir tarafında deniz bir tarafında göl bir tarafında da orman olan Kocaeli'ni görmenizi tavsiye ediyorum" dedi. Rektör, bir yandan yaratıcılıkla ilgili bilgi verirken, diğer yandan da Kocaeli’nin güzel bir reklamını yapmış oldu.

Cepten konuşmada Avrupa şampiyonuyuz

Medya takip kurumu Ajans Press, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’ndan derlenen verileri inceleyerek medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in medyadan edindiği bilgilere göre Türkiye 441 dakikalık mobil kullanım süresiyle, en yakın rakibi Makedonya’ya (295) 146 dakika fark atarak Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca, Türkiye 2012 yılından beri Avrupa’da en çok mobil konuşma yapan ülke konumunda bulunurken, Türkiye’yi 295 dakikayla Makedonya, 271 dakikayla İtalya, 270 dakika ile de Romanya takip etti.

“Trump niye seçildihiç düşündünüz mü?”

Kocaeli Bilişim Fuarı’ndaki konferansta konuşan televizyon programcısı Cem Seymen eğitimin önemine vurgu yaptı. “Trump niye seçildi hiç düşündünüz mü?” sorusunu soran Seymen, “Çünkü bu insanlar sizden işlerinizi alıp Asya ülkelerine verdi. Sonra buralardan üretilen malları size sattılar. Bu düzenin ana kasası da Amerika. İşte sebep bunun altında. Ülke olarak bu döngüyü kırabiliriz. Kodlama eğitimi almış bir gencimiz iyi bir program hazırlayıp, pazara sunsa. 1 gecede 1 milyon kişi indirse. 1 dolara satılsa bu program, 1 milyon dolar kazanılır. İşte yazılım dünyası ve teknoloji bu kadar büyük bir dünya . Bu nedenle eğitim çok önemli” dedi. Seymen, eğitime dikkat çekiyor. Seymen şunu da unutmamalı; AKP’nin 15 yıllık iktidarı döneminde 6 Milli Eğitim Bakanı değişti. Eğitim sistemimiz yaz-boz tahtasına döndü. Hala liseye geçiş sınavının nasıl yapılacağıyla ilgili polemikler devam ediyor. Böyle bir eğitim sisteminde başarılı olmak mümkün mü?