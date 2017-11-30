Kocaelispor gerçekten kurtulmalı…

Şu saatten sonra artık Kocaelispor ’un kurtuluşu için martaval okumaya gerek yok…

Akıllara durgunluk verecek bir ödeme yapıldı ve borçlar silindi…

Transferin önü de açılacak...

Şimdi bir çok sinek, moka konmaya çalışacak…

“Ben yaptım!”..

“Ben ettim!”..

Kimin, kimin parasıyla, ne için yaptığı belli…

Önemli olan bu saatten sonra, akıllıca adım atıp, kurtuluşu kesinleştirmek ve atılacak her adımın tarihi olduğunu bilerek, Kocaelisporluluk duruşu sergilemektir…

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Bu saatten sonra yapılacak tek yanlış transfer bile kulübe ihanettir…

Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bu paralardan yapılacak tek kuruşluk hırsızlık, gavurluktur…

Bir çok emekçinin hakkı olduğu o parayı çarçur etmek, vatan hainliğidir…

Parayı veren belliyken, kahramanlığa soyunmak, sahtekarlıktır…

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Bunları bilerek, görerek adım atmalı. Bir kuruşun bile boşa harcanmaması için 10 yıllık sıkıyönetim ilan edilmeli, takım, yine kendi çocuklarıyla Süper Lig’e çıkarılmalıdır…

Kocaelispor sayesinde zengin olan, yıldız olan, ekmek yiyenlerden mahkemeye verip de bir geri adım atmayanlar, yönetim kurulu tarafından tüm ulusal çapta ifşa edilmelidir…

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Böylece kulübü soyanlar da ortaya çıkacaktır…

Şimdiye kadar alacaklı olup da mahkemeye verenlerin ifşa edilmemesi bile büyük bir suçtur…

Kulübe ihanettir…

(Kendi babasını bile, KEV olayında ifşa etmeyi göze alan Bahir Yavuz’u burada ayrı tutuyorum)…

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Bundan sonra çok sert yazılar da gelecektir…

Çok eleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu , üzerine düşeni, yapması gerekeni yapmıştır…

İki iki daha dört eder…

Ancak ‘Ben Kocaelispor üzerinden siyaset yapıp, seçim falan kazanmam’ sözünü tuttu ve KEV’a satış sırasında da, önceki günkü basın toplantısında da hiç ön plana çıkmadı… Kurmaylarını gönderdi…

Bu da Karadeniz inadı işte…

Makul görmek lazım…

Kendisine, Gülben Ergen ile Sekapark’ta kutlamalar yapılırken yanında olup da, şimdi ortadan kaybolanları hatırlatmak isterim…

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Kıssadan hisse…

Kocaelispor kurtulacak…

Daha yolumuz var…

Gerçekten halkın takımı olacak…

Pankartların takımı değil…

Şov bitti…

Şovmenlik bitti…

Bu saatten sonra herkesin adımını tek tek takip edeceğiz…

Bahri Yavuz ve yönetiminin yaptığı iş basit değil elbette…

Küçüksemiyoruz…

Ama devamı gelmeli…

Gelmeyecekse, bu krizi yönetecek yeni isimleri içerimizden çıkarmak zorundayız…

Pes etmek yok…

Kocaelispor, Bahri Yavuz bile olsa, kimseye muhtaç kalacak kulüp değildir…

(Zaten bunu kendisi de biliyor ve hiç o noktada da imada bulunmadığı, başımıza kakmadığı için kutlarım)…

Kocaelisporluluk duruşu budur…