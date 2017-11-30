İYİ Parti'de merak edilenler

Türkiye ’nin en kıdemli gazetecilerinden Tanju Cılızoğlu Kocaeli ’de yaşar ve Değişim 41 adlı bir haftalık gazete çıkarır. Cılızoğlu çok değerli kitaplar yazdı. Özellikle İhsan Sabri Çağlayangil’in ve Kamil Kırıkoğlu’nun anılarını aktardığı kitapları siyasi tarihimize ışık tutan önemli eserlerdir.

O enerjisi ve dinamizmine hayran olduğum, 82 yaşında bir delikanlıdır. Yaşının verdiği hayat tecrübesi ve 61 yıllık gazetecilik birikiminden damıtılmış verimli ve lezzetli sohbetleri ile düşünce dünyama pırıltılı renkler katan bir büyüğümdür.

Tanju Cılızoğlu ile İYİ Parti hakkında yaptığımız röportaj Değişim 41 gazetesinde tam sayfa yayımlandı. Kamuoyunun merak ettiği konularda yaptığım açıklamalardan bir kısmını burada sizlerle de paylaşmak istiyorum.

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İYİ Parti’nin toplumda yeni bir heyecan ve hareketlendirme yarattığı görülüyor. Bu kalıcı bir başarıya dönüşür mü?

Kuşkusuz bu başarı kalıcı olacak. İktidar önce bu hareketi görmezden gelir gibi yaptı. Olmadı, geçmişteki bazı ölü doğan siyasi partilere benzeterek küçümsemeye çalıştı.

Bazılarını da İyi Parti’nin lideri ve diğer yakın arkadaşlarının MHP içindeki muhalefetten gelmiş olması yanıltıyor. Daha da çok AKP ’liler böyle görmek/ göstermek istiyorlar. İyi Parti’yi MHP’nin alternatifi gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysaki İYİ Parti’nin hedefi iktidar olmak ve asıl rakibi Ak Parti.

Gerçi İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener ve iki Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ve Koray Aydın MHP Genel Başkan Adayı idiler. Ancak Meral Akşener’in şahsında toplanan toplumsal talep, özellikle referandum sürecinde yürütülen çalışmalarla, bir kartopundan çığa dönüştü.

İYİ Parti daha önce bazı küskün siyasilerin kurduğu ve yüzde bir bile oy alamayan partilerden çok farklı bir sosyal hareketlenme sağladı. İYİ Parti’nin doğuş şartları bakımından bir örnek aranırsa belki 2002 seçimleri öncesi ortaya çıkan ve ilk seçimde iktidar olan Ak Parti’nin doğuşunda yaşanan sosyal talebe benzetilebilir. Kanaatimce son 15 yılda sosyal fay hatlarında biriken enerji 2002’de olduğundan da fazla.

Siyaset bilimcilerin ve anket firmalarının açıkladığı gibi, “İYİ Parti’nin alacağı oy için şimdilik alt sınırı ile ilgili tahmin yapabiliyoruz. Ancak seçimlerde alacağı oy oranının üst sınırının nereye kadar çıkacağını bilemiyoruz.”

Görünen o ki İYİ Parti diğer partilerin hepsinden oy alacak. Kiminden az, kiminden çok.

İlk seçimde bir siyasi deprem yaşayacağız ve bu depremin büyüklüğü 2002’den daha büyük olabilir.

İYİ PARTİ’NİN TABANI

İYİ Parti’nin merkezde konumlanması nasıl bir stratejinin sonucu oldu?

Meral Akşener’in yurt çapında yaptığı toplantılarda O’nu bir kurtarıcı olarak umutla bağrına basan kitlelerin kompozisyonu ilginçti. Bu kitlelerin yaklaşık üçte birinin MHP kökenlilerden, kalan kısmının ise merkez sağ ve merkez sol olarak tanımlayabileceğimiz vatandaşlarımızdan oluştuğu görüldü. Ben kurultay ve referandum süreçlerinde çok sayıda ilde Sayın Akşener’i izledim. Oranlar biraz değişebilir ama bu Kocaeli’de de böyleydi, diğer illerde de.

Bu sebeple İYİ Parti halkın talebine uygun bir konuma kendini yerleştirdi. Siyasi yelpazenin tammerkezinde yer aldı. Zaten Türkiye’de iktidar olmak için başka bir konum uygun değildir.

Bu sebeple Parti’nin tüzük ve programı tam bir Merkez Partisinde olması gereken özelliklerde hazırlandı.

Bu sebeple teşkilatlanma da merkeze hitap eden bir kompozisyonda yapılıyor. Merkez teşkilatında, İYİ Parti bünyesine katılan fakat daha önce siyaset yelpazesinin farklı partilerinde görev yapmış kişilerden dengeli bir kadro oluşturuldu. Şimdi de il ve ilçe teşkilatlarında benzer bir yapılanma sürdürülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ KALDIRILACAK

Sayın Meral Akşener “Cumhurbaşkanı olacağım” dedi. Referandum sürecinde İYİ Parti kurucuları Cumhurbaşkanlığı Sistemine karşı çıkmamış mıydı?

Eğer seçimler zamanında yapılırsa 2019’da Cumhurbaşkanı seçilecek ve referandumda kabul edilen hükümlere göre Yasama, Yürütme ve Yargı güçleri üzerinde tam bir hâkimiyet sağlayacak. Seçilecek kişi şu anda Tayyip Erdoğan’ın fiilen kullandığı gücün daha da fazlasını bu defa hukuki kılıfa uydurulmuş olarak kullanacak.

Bu Türkiye için çok tehlikeli. Tayyip Erdoğan tekrar seçilirse de, başka biri de seçilirse de çok riskli bir durum.

Bunun için İYİ Parti tüzüğü ve programında Parlamenter sistemin, eksik ve yanlış uygulamalarını ıslah edilerek, geri getirileceğini taahhüt ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener de konuşmalarında aynı hususu vurguluyor. Ancak bunu yapabilmek için önce Cumhurbaşkanı seçilmesi, Anayasa’nın değiştirilmesi lazım.

2019’DA KİM CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR?

Gerçekçi bir gözle bakarsak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın kazanamayacağı anlaşılıyor. İkinci turda eğer Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener ilk iki aday olarak kalırsa (ki bu en kuvvetli ihtimaldir) ikinci turda Meral Akşener’in kazanması ihtimali yüksek olur.

Çünkü Tayyip Erdoğan seveni çok olduğu gibi aynı zamanda en çok nefret edilen liderdir. Meral Akşener’in ise nefret edeni yok gibidir. Özellikle kadınlardan ve gençlerden en çok oyu Meral Akşener’in alacağını öngörüyorum.

Sayın Akşener muhafazakâr kesimden de, milliyetçi Atatürkçü kesimden de oy alabilecek bir liderdir. Hem sevenlerinden ve hem de “yeter ki Erdoğan gitsin” diyenlerden oy alabilecektir.

Fransa’da Macron’un ilk turda %24 oy alırken, ikinci turda tam da bu sebeple %66 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatmak isterim.