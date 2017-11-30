Küreselleşme ve sosyal politika

Kapitalizme bağlı olarak günümüz dünyasının en önemli sorunlardan birini sosyal politika meselesi oluşturmaktadır.

Zira İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin 1970’lerde dönüşümü ve akabinde gelişen küreselleşme bağlamında gündeme gelen en önemli sorular, “refah devletinin ne kadar korunabileceğine” ilişkindi.

Bu nedenledir ki güncel en önemli siyasi mücadeleler de sosyal politikalar üzerinden gerçekleşmektedir.

Çünkü küreselleşme devletlerin sosyal güvenlik programlarını sürdürebilme imkanlarını tehdit etmektedir.

Sosyal politikanın konusunu oluşturan sorunların temelde dört alanda dağılım gösterdiği görülmektedir. Bunlar, yoksulluk ve sosyal dışlanma, yaygın eğitim, hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi durumlarda bireyi desteklemeye yönelik sosyal güvenlik önlemleri ve çalışma hayatının düzenlenmesi olarak ifade edilmektedir.

Geçmişte insanlar fabrikalarda emekli oluncaya kadar çalışabilmekteydi. Ancak günümüzde bütün ekonomiler “esneklik” kriterine göre yapılanmaktadır. Bütün risklerin çalışanın taşıyacağı şekilde yapılandırıldığı bu sistemde, “esnek istihdam ” sebebiyle hem işsizlik oranı hem de süresi artmaktadır.

Bu nedenle çalışan insanlar artık bir işte emekli oluncaya kadar çalışabileceklerini düşünememektedir.

Bunun sonucunda dünyada, çalışma yıllarının çoğunluğunda sürekli iş bulamayacak, az veya çok düzeyde yoksulluk çekecek insanlardan oluşan ve de toplumdaki oranı itibarıyla büyüme eğilimi gösteren bir toplumsal katman söz konusu olmaktadır.

Küresel sermayenin önemli bir pazarı halinde olan ülkemizin yukarıda izah ettiğim toplumsal katmanlaşmaya doğru hızla gittiği de aşikar bir durumdur.

Nitekim siyasal demeçlerde “ekonomide sosyal yardımlaşma bütçesinin arttığı” doğrultusundaki ifadeler de bu durumu desteklemektedir.

Ülkemizde sosyal politika genel olarak iş hukuku, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler gibi dallarla sınırlı kalmış bir alandır. Ancak küresel ekonominin getirdiği sosyal sıkıntılara yönelik herhangi bir politika daha netlik kazanmış değil.

Tıptaki gelişmelerle paralel olarak insan ömrünün uzaması, bunun yanında ilaç sektörünün pahalanması, sağlık harcamaları ve emeklilik süresi sosyal devlet anlayışı açısından devletleri sıkıntıya sokarken sorunun çözümü ise bütçe kısıtlama olarak nihayetlenmektedir. Bu durum ise ülkeleri ayrı bir sosyal çıkmaza sürüklemektedir.

Dolayısıyla ülkemizin sosyal politikasının tek yönden çıkartılıp birçok alanı kapsayacak, kalıcı ve geleceğe yönelik olarak oluşturmasında yarar vardır. Zira kısa vadeli günü kurtarmaya yönelik tedbirler ileride sosyal kaosa yol açabilmektedir.

Netice itibariyle küresel kapitalizmin başıboş bırakılmasının bir toplumu mahvedeceği meselesi kabul görmüş bir gerçektir. Ülkemiz açısından önümüzdeki yıllar bu gerçeğin görülüp nasıl tedbir alınacağına bağlı olarak şekillenecektir…

Saygılarımla…