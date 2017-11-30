CHP, İzmit’te kazanabilir mi?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde il başkanı Cengiz Sarıbay’ın zaman gündeme getirdiği belediye başkan adaylıkları ile ilgili hamleler aslında tek tek yapılıyor. Ana muhalefet partisinde güçlü isimler ya da kendini güçlü olarak gören kişiler adaylıklarla ilgili şimdiden çalışmalara başladılar.

CHP ’nin kentte en iddialı olduğu kesim kesinlikle İzmit …

Her ne kadar partinin yönetim kademesindeki isimler sadece İzmit değil, bazı ilçelerde ve hatta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde de iddialı olduklarını belirtseler de, partinin kazanabileceği belediyeler sıralamasında zirve elbette İzmit’in…

Bunun bilincinde olan parti üst yönetimi de örgütün onay vereceği, üzerinde uzlaşının sağlanacağı, siyasi tecrübesi olan ve halkta karşılık bulabilecek bir isim üzerinde yoğunlaşmak istiyorlar.

Bu noktada öne çıkan bir isim var. Zaten o da bunun farkında olduğundan mahalle mahalle geziyor, sokak sokak, cadde cadde turlayarak halkın nabzını tutmaya gayret gösteriyor…

Selman Yıldırım’dan söz ediyoruz.

CHP’de delege seçimlerinin bitmesinin hemen ardından başladığı seçim gezilerine aralıksız şekilde devam ediyor. Başta ifade ettiğimiz gibi her şeyden önce anketlerden çıkmak ve milletin onayını aldıktan sonra partide aday adaylığı yarışına başlamak isteyen Yıldırım, profesyonelliği ile sanki aday adayı gibi değil de, adaymış gibi çalışmaya özen gösteriyor…

Selman Bey’in çalışmaları iyi gidiyor diyebilirim. Belli oranda karşılık bulduğu kesin. Fakat seçimi kazanıp kazanamaması bana göre biraz da AK Parti’nin adayının kim olacağı ile ilgili gibi. Kuvvetle muhtemeldir ki, sadece Selman Yıldırım değil, belki de bütün CHP’liler için AK Parti’nin tecrübeli bir isimle yola çıkmaması temennidir.

Bu anlamda iktidarın belirleyeceği aday namzedi ne kadar sıradan olursa CHP’nin ilçedeki şansı aynı oranda artar.

AK Parti’nin sıkıntı yaşayabileceği bölgelerin başında gelen İzmit’te, iktidarın iki ayrı güce karşı yarışmak zorunda kalacağı kesin gibi bir şey. Çünkü her şeyden önce Kocaeli’nin hemen her ilçesinde geçerli olan “Şunu bile koysak kazanırız” görüşünü İzmit için savunamıyoruz.

Özellikle referandumda MHP’nin desteğine rağmen ‘hayır’ oylarının ‘evet’ oylarından fazla olması iktidar temsilcilerini ziyadesiyle ürkütmüştür diye düşünüyorum.

Bunun bilincinde olan CHP’liler de mevcut potansiyeli korumak, kazanabilecek hamleleri yapabilmek adına halka yakın bir sima olarak göze çarpan Selman Yıldırım ile yola çıkabilir. Bugünkü tablo itibarıyla bu adaylığın ana muhalefet için önemli bir kazanım olabileceği nettir.

Selman Bey, en başta ifade ettiğim örgütün onay verebileceği, üzerinde uzlaşının sağlanabileceği ve siyasi tecrübesi ile dikkat çeken bir isimdir. Her şeyden öte kendisi Sirmen’in adaylığındaki son yerel seçimde yüzde 40’ın çok üzerinde bir oy almasına rağmen kaybeden bir örgütün ilçe başkanıydı. Bu sonuç, kendisinin hanesine kayıp olarak yazılmayacaktır.

Kısacası iktidarın adayının kimliğinin önemli olduğunu belirtmekle birlikte, Selman Yıldırım’ın İzmit için CHP’de yeni bir heyecana sebep olabileceği kanaatini taşıyorum. İlçede bu seçimler en az referandumdaki kadar hararetli geçecektir, buna emin olun!