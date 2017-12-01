Derince Belediyesi’nin kasasına 1 milyon TL girdi!

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’u zaman zaman bu köşeden eleştiriyorum. “Yiğidi öldür, ama hakkını ver” misali Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) Tesisleri konusunda dik duruşundan dolayı da tebrik ediyorum.

Başkan Bulut göreve geldikten sonra KEV Tesisleri'nin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Mahkeme belediyeyi haklı bularak KEV'in hesaplarına el koydu…

ALACAĞINI TAHSİL ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Kent Konut, KEV Tesisleri’nin yerini 15 milyon 100 bin liraya satın alınca, Derince Belediyesi, hesaplarına bloke koyduğu KEV’den 1 milyon 40 bin lira olan alacağını tahsil etti.

Yani Başkan Bulut, Derince Belediyesi’nin kasasına bu parayı koydu.

BÜYÜK BASKI GÖRMÜŞ

Aldığım bilgilere göre Başkan Bulut’un bu parayı almaması için birçok kişi devreye girmiş…

Büyük baskı görmüş…

Ama Başkan Bulut, bunları kabul etmemiş ve parayı tahsil edip parayı belediyenin kasasına koymuş. .

Bir Derinceli olarak birçok konuda eleştiride bulunduğum Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’u, dik duruşundan ve Derince Belediyesi’ne bu parayı kazandırdığı için tebrik ve takdir ediyorum…

KENT KONUT UCUZA KAPATTI

Kent Konut, KEV Tesisleri’nin yerini (50 dönem) 15 milyon lira gibi çok ucuz bir paraya aldı…

Hatırlanacağı gibi Derince Belediyesi, aynı mahallenin dağ tarafına yakın 25 dönümlük bir yeri 25 milyon liraya satmıştı…

Düşünün orası 25 milyon lira yapıyorsa, KEV Tesisleri’nin 50 dönüm olan yeri, en az 100 milyon liraya satılmalıydı…

DERİNCE KONUTA DOYDU

Kent Konut yönetimi, KEV’in içinde bulunduğu ve Kocaelispor’un içinde bulunduğu acizlikten faydalanıp, burayı ucuza kapattı…

Umarım Kent Konut buraya konut projesi yapmaz.

Zira artık Derince, konuta doydu…

Şiddetle yeşil alanlara ihtiyacı var…

Aslında Kent Konut, burayı Harikalar Sahili gibi bir alana çevirse Derince için ne de güzel olur…

AKP’li Karacan, Kocaeli için rapor hazırladı mı?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, geçtiğimiz hafta ilimize geldi. Bir dizi ziyarette bulundu. Karacan, il başkanlığında partililere kısa bir konuşma yapmıştı. Karacan konuşmasında, partililere “2019 Mart’ta yapılacak olan seçimlere Kocaeli hazır mı?” diye sordu. Partililerden coşkulu bir cevap alamayan Karacan, aynı soruyu 5 kez tekrarlayarak yeniden sordu. İstediği cevabı alamayan Karacan, Kocaeli AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a dönerek, “Kocaeli 2019 seçimlerine hazır falan değil” demişti. Son kez sorduğu sorudan coşkulu bir 'Hazırız' cevabı alan Karacan, partililerle vedalaşmıştı. Karacan acaba bunu raporuna yazdı mı? Yazdıysa il başkanı Ceyhan zor durumda kalabilir.

Gölcük ’te Aziz Sancar programı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lise öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti veren Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise’nin tanıtım programı Cumartesi günü yapılacak. Nobel Kimya ödülü sahibi Aziz Sancar’ın adını taşıyan Gölcük Akademi Lise’deki tanıtım programı 14.00’de başlayacak. 500 kişilik öğrenci kapasitesine sahip olan lisede 19’u eğitmen olmak üzere toplam 27 personel görev yapıyor ve 492 genç eğitim alıyor. Eğitimin tamamen ücretsiz olduğu Akademi Lise’nin, Gebze, İzmit , Gölcük ve Karamürsel’de şubeleri bulunuyor. Kısa bir süre içinde bu kervana Derince’nin de eklenmesi hedefleniyor.

Kocaeli Üniversitesi25. Yılını Kutluyor

Prof.Dr. Atıf Ural tarafından 1992 yılında 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile kurulan Kocaeli Üniversitesi, 25 yılda ülkemizin önde gelen bilim ve eğitim merkezlerinden biri oldu. Çeyrek asırlık üniversite, 25. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Soysal sorumluluk projeleri, bilimsel etkinliklerin yanı sıra, spor, sanat, kültür ve eğlenceyi kapsayan 25. yıl etkinlikleri, bugün Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak açılış töreni ile başlayacak ve yıl boyu sürecek. Kocaeli Üniversitesi 25 yılda;18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı ve 81.000’in üzerinde öğrencisi ile her sene ülkemize yetişmiş bireyler kazandıran dev bir eğitim kurumu haline geldi. Kocaeli Üniversitesi’nin 25’inci yılını kutluyoruz.

Kadına şiddet durdurulamıyor

Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşıyor. Geçtiğimizin yıl Türkiye’de erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısı 328 iken, bu yılın ilk on aylık diliminde cinayete kurban giden kadın sayısı 338 oldu. Erkeklerde fiziksel şiddet uygulama oranının en düşük olduğu bölge yüzde 1.7 ile Ege olurken, kadınlarda bu oran yüzde 0.7 ile Doğu Marmara (Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya Düzce, Bolu, Yalova) olarak kayıtlara geçti.