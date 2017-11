Gebze kongresindeki ikinci liste “çok iddialıyız” diyor

AK Parti’nin son kongresi pazar günü Gebze ’de yapılacak.

Ak Parti Gebze’de mevcut ilçe başkanını değiştiriyor. Yani Hasan Soba yeniden aday olmuyor.

Gebze’de aday belirlemek için aylar önce bir yoklama yapıldı.

Parti binasında yapılan temayül yoklamasında, iddiaya göre Hüseyin Kurt birinci olmuştu. Ancak AK Parti, Gebze’deki aday tercihini İrfan Ayar’dan yana kullandı.

Durum böyle olunca hafta sonu yapılacak olan genel kurulda iki liste yarışacak.

Duyumlarıma göre her iki aday da güçlü. Her iki aday da partide karşılığı olan insanlar. Her iki aday da aynı dönemde il yönetimi ve il başkan yardımcılığı yaptı.

Şimdi ise birbirlerine rakip oldular.

Tarih tekerrür etti. Geçtiğimiz dönemde de Gebze’de iki listeli kongre olmuştu. Hasan Soba’nın karşısına Atilla Karakaş aday çıkmıştı. Yabana atılmayacak kadar da oy almıştı.

Beklenenin üzerinde bir oy almasına rağmen genel merkezin adayı Soba’yı geçememişti.

İşte Atilla Karakaş da bugün genel merkezin adayının karşına çıkan Hüseyin Kurt’un listesinde yer alıyor.

Hüseyin Kurt’u destekleyenler arasında mevcut yönetimin icra kurulu üyeleri de bulunuyor.

Gebze bölgesi çok yakından takip ettiğimiz bir bölge değil. O yüzden yorum yaparken bölge siyasetçilerine danıştım.

Farklı listelerde yer alan kişiler ve farklı taraflarda olan kişilerle görüştüm.

Kimse kendi adayının kaybedeceğini söylemiyor. Ama genel merkezin adayı karşısında liste çıkartan Hüseyin Kurt’u da kimse kötüleyemiyor. Hatta oldukça önemsiyorlar. Parti içerisinde müthiş bir potansiyeli olduğundan bahsediyorlar.

İster Hüseyinci olsun isterse İrfancı, herkes Hüseyin Kurt’un seçimi alabilecek bir potansiyelde olduğunu söylüyor.

Hüseyin Kurt taraftarları, “Biz kimsenin adamı değiliz, eğer birinin adamıysak o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan” diyorlar.

Ve ekliyorlar, “Keşke adaylık süreci bir kez daha gözden geçirilseydi” diye.

Anlaşılan bu dönem en heyecanlı AK Parti kongresi Gebze’de yaşanacak.

Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî anılacak

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı tarafından Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî anma etkinliği düzenleniyor. 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Plajyolu’nda bulunan dernek binasında yapılacak olan anma etkinliğine konuşmacı olarak Prof. Dr. M. Cevat Akşit katılacak. Vakıf bu anma etkinliğine tüm Kocaelilileri davet ediyor.

İnşaat Mühendisleri 63. yılını kutlayacak

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin her yıl düzenlediği kuruluş

yıldönümü ve meslekte onur gecesi bu yıl 15 Aralık Cuma günü saat 19.00'da The Ness Otel'de kutlanacak. İMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenecek geceye fantezi müziğin güçlü seslerinden Cengiz Kurtoğlu da ünlü şarkılarıyla renk katacak. Gecede 40 ve 25 yılını dolduran inşaat mühendislerine plaket takdim edilecek.

İsmet Paşa etrafında bozuk yollar

Derince sınırları içerisinde bulunan İsmet Paşa Stadyumu’nun bölgesinde yolların çok bozuk olduğundan şikayet eden vatandaşlar, ana cedde ve bazı ara sokaklarda dolgu ve asfaltlama çalışması yapılmasını istiyor. Hem araçların zarar gördüğünü hem de su birikintilerinin yolu kullanan araçlar yüzünden insanların üzerine sıçradığını söyleyen bölge sakinleri, ilgili kurumlardan bu soruna bir çare istiyor.