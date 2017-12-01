Tahsin Tarhan ne sordu, Fikri Işık nasıl cevap verdi?

Sevgili okurlarım, okumadıysanız önce dünkü yazımı okuyun.

Başlığı, “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek” şeklindeydi.

Bu soru, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın AKP Hükümeti’ne ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a sorduğu bir soruydu.

Özetle…

*Fikri Işık’ın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde, “ yerli otomobil ” yapmak için yola çıkılmış…

*İsveç Saab firmasının “fikri mülkiyeti”ni satın almak için NEVS isimli bir firma ile sözleşme imzalanmış ve bunun karşılığında 47 milyon Euro ödenmiş…

*Bu kadar para ödenmiş, ama sonunda hiçbir “somut sonuç” elde edilememiş…

İşte Tahsin Tarhan TBMM kürsüsünde bu konuyu dile getirmiş, “Bu para nerede?”, “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek” sorularını sormuştu.

Ben, dünkü yazımda bu konuyu işlemiştim.

Yazımın sonunda da “Şimdi söz, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın” demiştim.

Fikri Işık, bakın nasıl cevap verdi?

TBMM kürsüsünden önce Tahsin Tarhan konuştu…

Yukarıda özetini verdiğim iddialarla bulundu, belgelerini gösterdi…

Arkasından kürsüye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık çıktı…

Bakın, “47 milyon Euro” iddiasına nasıl cevap verdi:

"Şu anda bu firma 9-3'te Çin'de otomobil üretimine geçerken biz niye bugün yapamadığımızı sorgulamak yerine acaba niye böyle bir itibarsızlaşmaya gidiyoruz, onu anlayabilmiş değilim. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisinin biraz tarihten ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum.

Anlaşma yaptığımız NEVS firması iflas etmiş. Bu doğru değil, bu tamamen yanlış. Nedir? SAAB firması iflas etmiş. SAAB firması iflas ediyor. SAAB firması iflas edince firmanın uçak bölümüyle otomobil bölümü ayrılıyor ve otomobil bölümü NEVS olarak yeni bir yapılanmaya gidiyor ve bu NEVS firması satılıyor ve bunu satın alan da bir Çinli. Yani iflas eden NEVS değil, NEVS şu anda değerli arkadaşlar, Çin'de bu SAAB 9-3'ün fabrikasını kuruyor ve önümüzdeki yılın başında elektrikli otomobili üretecek. Ya, biz neyle uğraşıyoruz? Değerli arkadaşlarım, biz neyle uğraşıyoruz? Ülke kendi elektrikli otomobilini bari üretsin diye uğraşıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız daha, hangi firma nedir, kim iflas etmiştir, kim şu anda ayaktadır, NEVS firması kimindir, NEVS firması acaba şu anda ne yapıyor? Bu firma Çin’de elektrikli otomobil fabrikasını kuruyor. Önümüzdeki yılın başında da üretime geçecek. Biz, bu Çinli firmayla iş birliği yapalım, onlar Çin'de üretim yaparken biz de Türkiye'de üretim yapalım ve dünyaya iş birliğimizi de geliştirerek birlikte elektrikli otomobil satalım gayretindeyken, maalesef, değerli arkadaşlarım, bırakın bu çalışmaların desteklenmesini, bu çalışmaların engellenmesi için bir itibarsızlaştırma süreci maalesef baştan beri takip edildi. Biz, bu itibarsızlaştırma sürecini biliyoruz, bunlara biz daha önceden de şahit olduk. 40 milyon avro bir otomobilin 4 tane farklı tipinin fikri mülkiyet haklarını almak için çok ama çok uygun bir rakamdır. Bunu otomobille uğraşan kime sorarsanız size sadece ve sadece 'Helal olsun, bu işi nasıl yaptınız' diye sorarlar. Şu anda bu firma 9-3'te Çin'de otomobil üretimine geçerken biz niye bugün yapamadığımızı sorgulamak yerine acaba niye böyle bir itibarsızlaşmaya gidiyoruz, onu anlayabilmiş değilim. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisinin biraz tarihten ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Ya, Vecihi Hürkuş'u açlığa mahkûm ettiniz, Nuri Demirağ'ı batırdınız, Devrim otomobilini sabote ettiniz…”

Soru başka, cevap başka

Tahsin Tarhan’ın “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” sorusuna Fikri Işık’ın verdiği cevabı okudunuz.

Işık’ın konuşmasında, “47 milyon Euro”nun cevabı var mı?

Yok!

47 milyon Euro ödendiği halde neden hizmet alınamadı, Fikri Işık bunu açıklıyor mu?

Açıklamıyor…

Soru başka, cevap başka!

Tahsin Tarhan, “Hanya”yı soruyor…

Fikri Işık, “Konya” diye cevap veriyor.

Sonuçta…

“47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” sorusu hâlâ ortada.

Tarhan: “O aracı kaportacı Orhan Usta dahi yapar”

Fikri Işık, içinde cevap olmayan cevap konuşmasını yaptıktan sonra kürsüden iniyor…

Araştırma önergesi sahibi Tahsin Tarhan bir kez daha kürsüye geliyor ve şunları söylüyor:

“O firma ayaktaymış, öbür firma batmış, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece bu parayı bu hurdaya niçin verdiniz, bunu soruyoruz. Bu güne kadar sorduğum sorulara neden cevap vermedin?

Sayın bakan, Cumhuriyet Halk Partisi’ni en son eleştirecek kişi sizsiniz. Siz öyle bir tarih yazdınız ki, Milli Savunma Bakanlığınız döneminde uyudunuz, bu ülkede terör örgütü darbe yapmaya kalktı. Siz tarihe geçtiniz. O yüzden sizin Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirmeye hakkınız yok.

Çıkıp diyorsunuz ki; Çinli firma elektrikli araba üretiyor. Git o zaman Çinli firma ile ortaklık yap. Yazık değil mi bu Türk otomobil firmalarına, otomobil sanayisine?

Çinlilerle ortaklık yapan Avrupalı firma yok mu? Çık o zaman açık açık söyle, “Bu milli marka değil. Biz Çinlilerle ortaklık kurduk…” Bunun adı yerli, milli marka değil ki…

Onun için konuyu başka yere saptırmayın, sorularımıza cevap verin.

Şu araç TÜBİTAK’ta… Kaportacı Orhan Usta dahi yapar bunu. Boyayıp, altına bir tane akü takıp bu ülkeyi 5 yıl oyalıyorlar. Sonra olmadı deyip, 5 tane babayiğit bir araya gelsin diyorlar. Geçin bunları gerçeklere bakın.

Gebze ’den Ziraat Bankası’ndan çıkan 47 milyon Euro’nun hesabını vereceksiniz. Hangi firmaya gittiğini söyleyeceksiniz. Bu firmanın adresine dahi gittim, kapalı, yok. Sadece internet sitesi var. Anlaşma yaptıkları yerin adresi yok, sadece internet sitesi var…”

Bu tartışma burada bitmez

Bana sorarsanız, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın iddiaları ortada duruyor.

Tarhan’ın, “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” sorusu, henüz cevaplandırılabilmiş değil.

Bu konu, içimde bir his var, pek çok kişinin başını ağrıtacak.

47 milyon Euro, TÜBİTAK’ın kasasından çıkmış.

Dönemin TÜBİTAK başkanı bu konuda ne diyor acaba?

Tabii, paranın ödendiği NEVS firmasının yetkililerinin de ortaya çıkıp konuşması lazım.

47 milyon Euro almışlar da, karşılığında ne vermişler?

Bu alışverişte, kim kimi bulmuş?

Bizimkiler bu firmayı mı bulmuş, yoksa o firma bizimkileri mi bulmuş?

Kim aracılık etmiş?

İsveç’te oturan Mehmet kim?

Bu sorular da cevap bekliyor.

Konuyu izlemeye ve irdelemeye devam edeceğiz.

Tüyü bitmemiş yetimlerin haklarının peşine düşmek, bizim görevimiz.