Potoger taşına veda ve Nazım Çelik…

Nazım Çelik dünyaya geldiğinde, 15 yaşındaymışım. O yıl Orta son sınıfta bir dersten “dinleyici” kalmış ve kendimi ailemin dükkanına “kalebent” tayin etmiştim. Sabah namazı ile dükkanı açıyor, gece karanlığında kepenk kapatıyor, çevre pazarlarda pazarcılık yapıyordum.

Nazım Çelik’le uzun yıllar sonra, KOCAELİ gazetesinde yollarımız kesişti. O zaman bir “Muhabir” olarak haber kovalıyordu. Nazım, yaşamı ciddiye alan , geleceğe yönelik hedefleri olan, olgun bir kişiliğe sahipti. Genç yaşta aile kurdu, ailesinin geleceği için yaşamı ciddiye aldı, “profesyonel bir emekçi” olarak çalıştı ve bir gün 2011 yılında “emekli” oldu .

Nazım, kökleri Balkanlarda olan bir emek insanıydı.

Balkan kökenli insanların ortak özellikleri; üretken ve “nitelikli işgücü” olmaları, kişilik sahibi olmaları, yaşam geçmişleri ve toplumsal kültürlerine sahip olmalarıdır. Nazım, bu kimliğin tipik bir temsilcisidir.

Ben de Balkan kökenli bir ailenin üyesi ve Nazım’la “hemşeriyim.” O’nunla dostluğumuz, “ağabey-kardeş” ilişkimiz hiç eksilmedi.

Nazım, yıllar sonra, “ailevi ve ulusal köklerini araştıran, bu uğurda emek ve ürün veren bir araştırmacı gazeteci” olarak çıktı karşımıza.

Bir kitap yazmıştı, imza günü vardı. Orada, onun yanında olmalıydım.

Çok istediğim halde, Nazım kardeşimle “imza gününde” bir arada olamadık. Daha sonra “Potoger Taşına Veda” adlı kitabını kendi elleriyle ve “Batı Trakya Türkleri Derneği’nde” bana ulaştırdı ve sonuna kadar sunumumu izleme nezaketini, gösterdi.

Romanı okumaya başlamadan önce, daha ilk sayfalarda yer alan “Teşekkür” yazısını okudum ve gördüm ki, sevgili kardeşim Nazım, bu kitap için düşündüğümden öte büyük bir emek vermiş. “Tarih Danışmanları” ile çalışmış. Röportajlar yapmış, Makedonya’ya gidip bire bir görüşmeler yapmış, İzmir-İstanbul ve İzmit ’teki Balkan Dernekleri’ni ziyaret ederek, bilgi ve görgüsü olan insanlarla görüşmüş.

Nazım’ın yazdığı romanın sayfalarını soluk soluğa okurken, ne kadar büyük bir emek verdiğini gördüm.

Bu roman, Balkan topraklarında yaşanan dramları içeriyor. Romanın birden çok mekanı ve kahramanı var.

Balkan Tarihi ve kültürüne ilgi duyan her insan için “tarihsel bir kaynak” niteliğinde.

Bu romanda bir şey daha var; “Halkların kardeşliği!”

Emperyalist güçler, kendi siyasal hesaplarıyla Balkanları kana bularken, farklı “etnik, dinsel” kimlikleri olan “sıradan insanların” nasıl “İNSANCA” ilişkiler içinde ve “dost” olduklarını da gösteriyor.

Balkan kökenli bir ailenin çocuğu olarak iki somut örnek vermek istiyorum;

20 Kasım 1918;

İzmit, İngiliz askerlerince işgal edilir. 27 Ekim1920’de Yunan askerlerine devredilir. Bu dönemde, kiracısı olduğu aileyi koruyup kollayan Rum esnaf olduğu gibi, bakkal dükkanlarını soyan Türk kimlikli “asker kaçağı hırsız” örnekleri de görülür!

İkinci örnek, Bosna’dan;

1995 yılında savaş sürerken, 75 kişilik grupla Bosna’daydım. Türk Barış Gücü’nün bulunduğu Zenitsa’da Belediye Meclis salonundaki toplantıda, Boşnak ve Müslüman Belediye Başkanı, iki yardımcısını tanıttı. Biri Hırvat, diğeri Sırp kökenliydi. Grup arkadaşımız Ataol Behramoğlu sordu; “Siz savaşmıyor musunuz?” Sırp Başkan yardımcısının yanıtı şuydu; “Biz sınıf kardeşiyiz! Savaşanlar, emperyalist köpekleri faşistlerdir.”

Nazım’ın romanında, bu üç farklı etnik ve dinsel kökendeki halkın kardeşliğini sağlayan Tito da var!..

Ya günümüzde?

Etnik ve mezhepsel farklılıkları kullanarak masum insanların canına kıyan, “emperyalist uşakları” var!

Roman hakkında daha fazla bir şey yazmayacağım. Ama bu romanı mutlaka okumalısınız.

Bu romanda alkışlanacak iki şey var; biri Nazım Çelik, diğeri kaynaklara dayanan “gerçekçilik.”

Seni içtenlikle kutluyorum Nazım Çelik.