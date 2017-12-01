Kahraman kim?

Dünkü yazıdan devam edelim…

Kocaelispor ’un borcunu Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ödedi, ama şov yapmamak için sakının karşısına çıkmadı…

Sözünü tuttu…

Bir çok mahalli idare başkanının kolay kolay altına giremeyeceği bir yükün altına girdi…

2007’deki gibi…

Ama bu kez verdiği parayı takip ediyor…

Kuruşu kuruşuna…

***

Bu ortamda kimse kahramanlık taslamasın…

Bu olay tarihe geçti ve tarih herkesi yargılayacaktır…

Olumlu ya da olumsuz…

Kocaelispor bu kez de AK Partili Kocaelispor oldu …

Bu damgayı da artık kimse silemez…

Tıpkı Sefa Sirmen zamanındaki CHP ’li Kocaelispor gibi…

Halkın takımı mı?..

Haydi oradan canım!..

***

Halk ortada yok ki…

Pankartlarda asılı duruyor…

Büyükşehir Belediyesi, kent içerisinde halkla beraber futbolcu borçlarının silinmesi için kampanya başlatacakmış!..

İnşallah başarılı olur…

İşte o zaman Halkın takımı Kocaelispor söylemi, eyleme geçecektir…

Kentin yapısına bakınca, bunun öyle kolay kolay yürüyeceğini de sanmıyorum…

Ama yürürse…

Tribünler de dolar…

Engin Korukır da, transfer açılınca efsane takımın başına efsane teknik adam olarak gelir…

Sevgilililer buluşur…

Çünkü biz onu Sakarya ’ya emanet verdik…

(400 bin lirasını Kocaelispor’da bırakan gerçek bir Kocaelisporludur)…

***

Bizim neferlere ihtiyacımız var…

Yüreği, Kocaelispor denince gerçekten titreyen ‘ADAM’lara ihtiyacımız var…

İhanetten bıktık…

Tarihte toplam 8 milyon lira veren bir başka belediye başkanı da yok…

Vefasızlık yapmayalım…

Siyasi düşünceler ayrı…

Kocaelispor ayrıdır…

***

Kocaelispor markadır…

Herkes ondan yararlanır ve maalesef ihanet eder…

İhanet etmeyenler çok azdır ve onları yazıyoruz zaten…

Yönetim kurulu şimdi çok dikkatli adım atmalı, kaynağı boşa israf etmemeli, emeği geçenleri unutmamalı, vefasızlık yapmamalıdır…

Bir kez daha teşekkürler Büyükşehir Belediyesi…

Kocaelispor bugünleri unutmaz…

Ama Kocaelispor her zaman partiler üstüdür ve öyle de kalacaktır…

AK Partili Kocaelispor diyebilirler…

Elin ağzı torba değil ki büzesin…

Bu kentte AK Partili belediye ile pek çok iş yapan şirket var…

Profesyonel olarak işlerini yapıyorlar diye AK Partili olacak değiller ya…

Bu işler bir şekilde yürür ve yürüyecek…