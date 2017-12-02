Bugün öyle bir gün ki!

Yok Süper Lig’den düşme maçları…

Yok 1.Lig’de tutunma maçları…

Yok 2.Lig fazla geldi maçları…

Yok 3.Lig’den düşüyoruz maçları…

Yok BAL’dan yükseliyoruz maçları…

Yok 3.Lig’den 2.Lig’e yükselme, şampiyonluk maçları…

Derken…

Bu sezon da 3.Lig’den düşme korkusu…

Bunları tek tek neden mi yazdım?..

Son 7 yıldır bunlarla boğuştuk…

Bunları öne sürüp, biz basın mensuplarına, yazarlara, müdürlere, “Aman dikkatli yazın, aman her şeyi yazmayın, aman motivasyon bozulmasın, aman güven ortamı dağılmasın!” diye baskı yaptılar…

Baskı derken, üstü örtülü sansür ve aslında duygu sömürüsü…

Bizim Kocaelisporluluğumuzu…

Toplumsal sorumluluk ilkemizi…

Yerel basın özelliğimizi…

Kullandılar…

Ama artık roller değişti…

Borçlar temizlendi…

Kocaelispor tarihinde olmadık rakamlar ödendi…

Büyük risk alındı…

Herkes taşın altına gövdesini koymuş durumda…

Kimse ucuz kahramanlığa soyunmasın!..

Takipteyiz…

Paraları veren belli, kulübü kurtaran belli…

Bugün ise, tertemiz bir ruh, coşku, yükten kurtulmuş bir takım olarak, artık kazanmak için sahaya çıkıyoruz…

Kimsenin bahanesi yok…

Taraftar maça gelecek…

Futbolcu tekmeye kafa koyacak…

Yönetim hiç havalanmadan, bugün görevini yine yapacak…

Basın da, yine her zamanki gibi, objektif biçimde takılını eleştirecek ve olayları tarafsız aksettirecek…

Ama yine de kimse unutmasın!..

Biz bütün kulüplere eşitiz…

Ama Kocaelispor’a biraz daha eşitiz…