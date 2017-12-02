Hayata dönüş derneği

Toplumumuzda gittikçe kanayan yara haline gelen ve virüs gibi yayılan uyuşturucu kullanımı ile başta devletin, hükümetin hatta kurumların ve her bireyin acilen önlem alması gereken yerdeyiz.

Uyuşturucu alımı, satımı karlı bir sektör haline geldi. Kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin iştahını kabartıyor. Eskiden tek tük rastlanan olaylardan birisi olarak değerlendiriliyordu.

Şimdi ise korkutucu boyuta ulaştı. Televizyonlar her gün şu kadar burada, bu kadar orada büyük çapta uyuşturucunun yakalandığı haberleri ile doldurur. Bu yasadışı ticareti polisiye tedbirlerle önlemek mümkün görünmüyor. Hepimizin içinde olacağı, canla başla duyarlı ve tutarlılık göstereceği toplumsal seferberlik haline getirilmesi gerekiyor.

Çocuğu bu amansız hastalığa bulaşmış birçok kişi ve aileleri tanıyor ve biliyoruz. Çaresizlik içinde çırpınıp duruyorlar. Bunlardan birisi Nezahat Erok hanımdır. Toplumsal seferberlik haline dönüştürmek için kapı kapı aylardır dolaşıyorlar.

Nihayet birkaç duyarlı ve tutarlı kişilerle bir araya gelerek Hayata Dönüş Derneğini kurdular. Nezahat Hanımın çocuğu da bu yolda olan bir kişi olarak içi cayır cayır yanan kişidir. Dün Sivil Toplum Merkezinde bir toplantılarına davet edilmiştim. Amaç ve çalışma yöntemlerini anlattılar. Bunların bir kısmını olduğu gibi nakletmek istiyorum.

HAYATA DÖNÜŞ PROJESİ

Projenin Kapsamı

Tutuklu, hükümlü, cezaevinden çıkan bireylere yönelik, üretim ve sosyal hizmet birimleri oluşturarak mesleki sağlık ve sosyal rehabilitasyon ile istihdam ve eğitim imkanları sağlamak.

Projenin Hedefleri

Mesleği olan tutuklu, hükümlü, cezaevinden çıkan bireylerin üretim sürecine katılmalarını sağlamak üzere seçimlerinin yapılmasına yönelik gerekli psikolojik aşamalardan (eğitimlerden) geçirilerek kampüs oluşturulacak alanda fiziksel mekânların kurulması ve buralarda çalışmalarının temin edilmesi.

PROJENİN ADI: HAYATA DÖNÜŞ

PROJE SAHİBİ (KURUM/ KİŞİ): HAYATA DÖNÜŞ DERNEĞİ

PROJE AMACI:

Cezaevlerinde hapsedilen insan sayısı gittikçe artmakta ve birey başına ortalama maliyet toplumun her bireyinin geleceğini, refahını, ekonomik ve toplumsal özgürlüğünü etkilemektedir.

Cezaevlerinden çıkanların çoğunun kısa sürede tekrar suça dâhil olarak geri döndükleri istatistiki olarak görülmektedir. Bu proje ile mahkûmlara kendi yaralarını iyileştirme, kendi potansiyellerini keşfetme ve yeni bir bakış açısı kazanma fırsatı vererek, herkesi inciten, toplumu ve bireyleri korkutan mahkûmiyetle ilgili yeni bir yapılandırma modelinin önünü açmak hedeflenmektedir.

-Ülkemizde yaşanan suçların azaltılması, suç oranının düşürülmesi için suç niteliği ile yaşları ve süreleri tutan tutuklu ve hükümlüleri ülkemize ve topluma kazandırmak.

-Hükümlülerin normal hayata adaptasyonu sağlanarak mutlu bir birey olarak toplumda değer kaybetmeden bakılmasını sağlamak.

-Mahkûmiyette yaşanan boş zamanın değerlendirilerek mahkûmların pasifize olmalarının önüne geçmek.

-Ülkemizde yaşanan benzer suçların azaltılması için hükümlü ve tutukluların farklı alanlarda istihdam edilmesi.

Hayata Dönüş Derneğini kutluyor başarılar diliyorum.