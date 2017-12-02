Milli Eğitim Müdürü kim olmalı?

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, Bakanlığın açtığı sınavı kazanarak Ankara ’ya gidiyor. Demirci pek gündeme gelmeyi seven bir isim değildi. Görev yaptığı dönemde neler yaptı, eğitim camiasına neler kazandırdı açıkçası pek bilmiyorum. Mutlaka önemli hizmetleri olmuştur. Sosyal konularda duyarlı bir isim olduğunu biliyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum.

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Gelelim Demirci’den boşalan koltuğa kimin oturacağına. Asıl konumuz da bu zaten… Diyorlar ki, “Kartepe’ye Milli Eğitim Müdürü olabilmek için birçok isim kulis yapıyor”. Kimilerine göre 10 kimilerine göre 15 kişinin bu anlamda aktif olarak çalıştığı konuşuluyor. Bölgecilik, hemşericilik, adamcılık gibi olmazsa olmaz kriterler yine ön plana çıkmış ve herkes kartını oynamaya başlamış.

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ’tan torpil arayanlar mı dersiniz, Mehmet Akif Yılmaz’la temas kurmaya çalışanlar mı… Hatta Rize’ye kadar torpil bulma ümidi taşıyanların bile olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Benim ismimi kullanarak iş yapmaya çalışan dolandırıcıdır, sahtekardır” demesine rağmen Erdoğan’dan torpilli olduğunu söyleyenler bile var! Herkes bir şekilde o koltuğa oturabilmek adına mücadelesini sürdürüyor.

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İyi de bu göreve kim getirilmeli? Şu derneğe, şu bakan ya da milletvekiline yakın diye ya da hemşerisi diye bu atama yapılırsa çok yazık olur. Liyakata dayalı ve bölge hassasiyetleri dikkate alınarak bu adım atılması gerekiyor. Öncelikli sorun “Kartepe’de eğitim” ise, bu işin başına bölge halkından biri getirilmeli. Sorunları bilen, coğrafyayı tanıyan, eğitimi kendine dert edinen biri olmalı görevde. Bakın eğitim konusu oldukça önemli. Kartepe gibi genç ve dinamik bir nüfusa sahip bir coğrafyada, bu atama yapılırken büyük bir vebalin de alındığı gerçeğini unutmamak gerekiyor. Yıllar geçtikten sonra keşke dememek için size yakın isimleri atamak yerine, bir kişiye daha faydası olabilecek isimler düşünülmeli. O yüzden siyasi gücü elinde bulunduranların yarınların Kartepe’sine yön verecek bir atamayı yaparken bölge dinamiklerini ve hassasiyetlerini mutlaka dikkate almaları gerekiyor.

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Bunun yanı sıra, özellikle de İlçe Belediye Başkanı ile Ak Parti Kartepe İlçe Başkanına bu anlamda sorumluluk düşüyor. Eğitim anlamında bulunduğumuz noktada ortada. Kim benimle uyumlu olur, kim bana siyaseten fayda sağlar, kim öyle kim böyle diye düşünmenin zamanı değil. Zaman, en iyiyi, en kalitelisini, en fayda sağlayacak olanını bir yerlere getirme zamanı. Bunun sıkıntısını en çok da bizzat Başkan Üzülmez çekmiyor mu zaten?

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İşte size bir fırsat daha… Önemli bir kurumun başına geçecek ismin belirlenmesinde ön ayak olmanız gerekiyor. Beni ilgilendirmiyor diyemezsiniz, çünkü bu bir büyük vebaldir. Üstelik Kartepeli bir ismin bu işe getirilmesinin uyum açısından da, hizmet açısından da Kartepe’ye olumlu yansıması daha fazla olacaktır.

Kartepe’nin potansiyeli her anlamda kendisine yeter. Kartepe’yi bundan böyle Kartepeliler yönetsin. Biz bize yeter de artarız. Yeter ki kendi içimizdeki samimi birlikteliği kaybetmeyelim…