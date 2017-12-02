Sen ne büyük adammışsın be Goebbels!

Paul Joseph Goebbels, biliyorsunuz Hitler’in propaganda bakanı idi.

Hitler’in yakın arkadaşı ve sağ kolu…

Bir “propaganda ile kamuflaj” ustası…

Yalan söyleme, nutuk atma ve algı değiştirme dehası…

Propaganda yaparken medyayı kontrol etme becerisiyle ünlü…

“Basın, iktidarın kullandığı dev bir klavyedir” sözü, siyasi propaganda tarihinde altın harflerle yazılıdır.

Düşünüp uyguladığı propaganda kuralları, aradan yıllar geçmesine rağmen, çoğu ülkelerde hâlâ geçerli.

O devirde televizyon yoktu, internet yoktu, sadece radyo ve gazete vardı, buna rağmen yapılan propagandalar müthiş etkili oldu .

İlkeleri bugün de geçerli olduğuna göre…

Demek, 2. Dünya Savaşı’ndan buyana değişen bir şey yok.

Yapılan konuşmalara kulak kabartın, olup bitenleri izleyin, bana hak vereceksiniz.

Aşağıdaki ilkeler, ha 70-75 yıl önce ha bugün uygulanmış, fark eder mi?

Etmiyor zaten…

Goebbels’in o sözlerini bir kez daha hatırlayalım mı?

*İnsanların beyin tembelliğine dayanarak hareket edin.

*Yalan söyleyin, mutlaka inanan çıkacaktır.

*Bir söylemi sürekli tekrarlarsanız, halk o söylemin nereden geldiğini unutur ve kendi fikri gibi benimser.

*Söylediğiniz yalan ne kadar kuvvetli olursa o kadar etkili olur.

*Halk, büyük yalanlara küçük yalanlara göre daha çabuk inanır.

*Hatalı olduğunuzu ve yanlış yaptığınızı asla kabul etmeyin.

*Asla kabahat ve suç üstlenmeyin.

*Kendinizi savunmak yerine, karşınızdakileri sürekli savunmada bırakın.

*Sadece bir rakibinize odaklanın ve kötü giden her şeyin suçunu onun üzerine yıkın.

*Önemli olan aydınlar değil, kitlelerdir. Çünkü onları kandırmak kolaydır.

Bir tarafta Goebbels’in propaganda ilkeleri, diğer tarafta günümüzde olup bitenler…

İnsan, “Sen ne büyükmüşsün be Goebbels” demekten kendini alamıyor.

O koltuktan kalkmaya gör

Siyaset, böyle bir şey…

Güç, böyle bir şey…

O koltuktan kalktığında…

Güç elinden alındığında…

Etrafın bir anda boşalır.

Önce seni “fareler” terk eder.

Çıkar peşinde koşanlar, yağdanlıklar, yalakalar, gerzekler…

Sürekli güce tapmak zorunda olan bürokratlar…

Yüzbinler; on bin olur, bin olur, yüz olur, on olur.

Sonunda çevrende birkaç gerçek dost kalır.

Bunları, bir süre önce koltukları elinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için yazdım.

Şu anda yaşadıklarını görür gibiyim.

Zor, gerçekten zor iş!

“Güç” zehirlenmesi yaşadıktan sonra “güçsüz” kalmak…

Yıllarca “koltukta” oturduktan sonra “koltuksuz” kalmak…

Çok zor iş!

Koltuk, “güç”tür.

Günümüzün koltuk sahipleri, bir gün oturdukları koltuktan kalkacaklarını unutmamalı.

Bazılarının, koltuktan kalktıktan sonraki hallerini bugünden görür gibi oluyorum.