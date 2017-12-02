Vals yapan kuş: SIĞIRCIK

Akşam karanlığı basmadan hemen önce, yüzlerce Sığırcık İzmit’in üstünde adeta vals yapıyor. Onların çok büyük gruplar halinde, dakikalarca aşağı–yukarı, sağa-sola uyumlu dönüşlerini gözlemliyoruz. Sanki toplu bir vals. Çok ilginçtir bunu, geceledikleri ağaçların bulunduğu, kentin hep aynı yöresinde (Halkevi banası- Heykel- Ulugazi ilkokulu arasında kalan alanda) uyguluyorlar. Bu uçuşlarının ezan vakti ile uyumu da dikkat çekici. Çünkü onlara, kırlardan ayrılıp “uyumaya gidelim” dedirten şey ışık entansitesi. Ezan da güneşin pozisyonuna göre okunduğundan bu paralellik oluşuyor. Binlerce kuşun böylesine uçarken birbirlerine temas etmemesi de şaşılacak bir durum.

Sığırcık konusunda yapılmış bir doktora tezine ulaştım. Parma (İtalya) üniversitesinde yapılmış. Bir kuşun yaşamı, onu etkileyen faktörler bu kadar detaylı ortaya konulabilir. İnanın aşağıda son derece ufak özetini verebildiğim bu çalışmayı görünce aklıma hemen Birecik’teki Kelaynak kuşları geldi ve bilim hayatımız açısından yine karamsarlığa kapıldım.

Sığırcık, serçe benzeri bir kuş. Bilimsel adı Sturnus vulgaris. Bu kuşun tüyleri yazın, üzerinde metalik mor ve yeşile çalan pırıltılar olan, beyaz noktalarla bezenmiş parlak siyahtır. Kışın siyah parlaklık ve ışınlama azalır ve beyaz noktalar belirginleşir. Dişi ile erkeğini görünümde ayıran tek şey gaganın dibindeki lekenin erkeklerde mavi ve dişilerde kırmızımsı olmasıdır. Kuş türlerinde erkeklerin daha renkli olmasına karşın sığırcıkların dişi ve erkeklerin bu kadar benzer olmasına da şaşırmamak mümkün değil.

Avrasya ve Kuzey Afrika orijinli olan sığırcık Güney Amerika ve Antartika hariç bütün kıtalara yayılmıştır. İnsanlar tarafından götürüldüğü Kuzey Amerika ve Avustralya’ya da mükemmel uyum sağlamışlardır.

Bazı sığırcık toplulukları yuvalanma imkanı olan yerlerde, iklim şartları da uygun ise sürekli kalırlar. Aksi halde çoğalma mevsiminde kışı geçirdikleri yerleri terkedip yazı geçirmek için kırsal alanlara taşınırlar. Bizim sığırcıklar kışlama için İzmit’e gelenlerden. Soğuk mevsimde İzmit’te geceleri, emniyetle uyuyacakları, içi sıcak her dem yeşil ağaçlar varken kırsalda ne işleri var!...

Sığırcıkların erkekleri yuva hazırlamada çok aktif ve titizdir. Havalar ısınıp kırsala göç ederken oyukların çok olduğu kayalık yerleri seçerler. Erkek tarafından secilen oyuk ot vs ile döşenir. Bu yuvaya gelecek dişi henüz belli değildir. Sıra bu yuvanın dişi tarafından beğenilmesi için şarkılara gelmiştir. Beğenen dişi yuvaya gelir ve noksanlarını o tamamlar. Yuva bulunup döşenmesi işini yaşlı erkekler daha önce yapar. Bu arada, yuvaların beğenilmemesi korkusundan olacak bazı erkekler yuva için birden çok kaya oluğunu sahiplenir ama erkekler arasında hır!..çıkınca yuvalardan sadece birini savunurlar. Bazen çatılar, çatı oyukları ve saçak gibi hazır yerlerden de yuva olarak faydalanırlar. Kuluçka zamanları 40-50 gün ara ile genelde iki devredir ama bazıları için bu iki devre arasında bir başkası da olmaktadır.

Dişi maviye çalar beyaz renkli 3-8- yumurta bırakır. Kuluçka süresi 12 gündür. Dişi olmadığında soğumasın diye erkek de kuluçkaya yatar. Yuvalar derin oyukların içinde bulunduğundan yumurta ve yavruları dış tehlikelerden ve parazitlenmeden korunumludur. Yumurtadan çıktıktan 20 gün kadar sonrasında genç sığırcıklar yuvayı terk ederler ama anne vebabalar onları beslemeyi 7-16 gün daha sürdürürler.

Bu kuşlar yalnız veya küçük gruplar halinde uçmayı hiç sevmezler. Bu yüzden bir yerden diğerine giderken yüzlercesinden oluşan kümeler oluştururlar. Bütün gün arazide besin aradıktan sonra akşam sürüler halinde “uyuma yerlerine” doğru yönelirler. Milyona yakın sığırcığın bir araya geldiği uyuma yerleri kamış veya ağaç topluluklarıdır. Orada en iyi yerleri kapmak için gürültülü bir şekilde yarışırlar. Uyumaları da çok kalabalık gruplar halindedir. Öyle ki kamış örtülü bir sahada bir metreküp içinde 530 kuşun uyuduğu belirlenmiştir.

Uyuma yerlerinde yazın çok azı barınmaya devam eder. Bunların çoğu üremeye katılmayanlardır.Kıta Avrupa’sı kentlerinde uyku yerleri, genelde ağaçlardır. En çok kullanılan ağaç türleri her dem yeşil olanlardır. Tacın yoğun ve kapalı olması da önemlidir. Çünkü bu durum soğuk mevsimde koruma sağlamakta ve ısı kaybını da sınırlamaktadır.

Uyuma yerlerinin büyük ölçüde kent içinde olmasının nedeni, bu yerlerin yüksek yapılar, elektriksel ışıklandırma ve motorlu araçlar nedeniyle sıcaklık açısından da korunumlu olmasıdır. Bunlar kırsala göre rüzgar açısından da korunumludur. Yapılan bir araştırmada, Roma’da bu uyuma yerlerinin öncelikle hep trafiğin yoğun olduğu ve ışıklı yerlerde seçilmiş olduğu görülmüştür. İsrail’de yapılmış bir araştırmada uyku yerlerinde hava sıcaklığının çevredekinden 5,0-8,5 °C derece daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu farkı yaratan kuşlardan kaynaklanan metabolik sıcaklık değildir.

Sığırcıkların kentsel yerleşimlerinin 1840’lı yıllarda Dublin’de (İrlanda) başlamış olduğu da belirlenmiştir. Kırsal alanlarda beslendikten sonra kentsel alanları geceyi geçirmek için kullanmaları son yıllarda görülmektedir.

Uykulukta fertlerin dizilişi rastgele değildir. Hakimiyet esastır. Ortada yüksek yerler büyük oranda ergin erkeklere, daha ağır fertlere aittir. Bu tercih en yüksek düzeyde emniyet, daha uygun ısı ve dışkıların düşüşünden en az düzeyde etkilenmek içindir. Kış uykuluğunda (yani kent ağaçlarında) bir geceden diğerine uyku yeri değiştirme %30 seviyesindedir. Aynı ferdin kullandığı uykulular arasında mesafe, bir gece olandan diğerine en fazla 41 km, ortalama olarak 7 km dir.

Sığırcıklar toprağı eşeleyip buldukları böcekler başta olmak üzere incir, kiraz, zeytin gibi meyveler, tohumlar ve bazen küçük omurgalı hayvanlar ve kertenkele gibi canlılarla beslenirler. Bu nedenle meyve ve tahıl üretimi için zararlı kabul edilmektedir. Çünkü büyük gruplarının bütün üretimi tahribi mümkündür.

Böyle olmakla beraber bu kuş birçok Avrupa ülkesinde koruma altındadırlar. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalarda şehir merkezlerinde ( özellikle uyuma yeri olarak seçtikleri ağaçların altında) biriken büyük miktarda dışkılarının bazı mantar, virüs ve bakteri hastalıkları yaymada etkin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bunların kent yakınlarında sayısını azaltmak için kontrol planları uygulamaya konulmaktadır.

Unutmadan...Sığırcıklar çok büyük gruplar halinde neden vals yapar gibi uçuyorlar? Uyku yerlerine dönmenin neşesi mi bunu yaptıran? Bunun tek nedeni var ve onlar için yaşamsal açıdan çok önemli : Özellikle, başta Doğan (Falco peregrinus) olmak üzere yırtıcı kuşlardan korunmak için bunu yapıyorlar. Çünkü onların bu hareketli kümesini doğanlar uzaktan kendileri için tehlikeli bir canlı olarak algılıyor ve gruba yaklaşmıyorlar. Yani bir aldatmaca söz konusu. Aynı işi okyanuslarda küçük balık sürüleri çok büyük bir balık görünümü sağlayacak şekilde biraraya gelerek yapmaktadır. Ufacık kuş ama kafası nasıl iyi çalışıyor!...

Kaynak:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, NATURALI Corso di Laurea Specialistica in Ecologia Indirizzo Comportamento Animale RISPOSTE COLLETTIVE ANTIPREDATORIE NELLO STORNO (Sturnus vulgaris): STUDI DI CAMPO E DI LABORATORIO. ANNO ACCADEMICO 2006-2007