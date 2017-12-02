Kocaeli’de hangi kitaplar okunuyor?

Türkiye ’de kitap okuma oranının düşük olduğu her zaman söyleniyor…

Oranlara bakınca bunun doğru olduğunu görebiliyoruz…

Kitap tutkunlarının idefix.com üzerinden son 6 ayda gerçekleştirdikleri siparişler göz önüne alınarak hazırlanan okuma listesi, Türkiye’nin detaylı okuma haritasını ortaya çıkarıyor.

İl il okuma oranları, bölge ve şehirlerin okuma sıralaması ve farklı şehirlerdeki okuyucuların daha çok hangi yazarları seçtiği gibi bilgilere bu kapsamlı çalışma sayesinde kolaylıkla ulaşılabiliyor.

idefix Türkiye okuma endeksi; [Bir şehre satılan kitap sayısı/ son altı ayda satılan kitap adedi] / [Şehrin nüfusu / Türkiye Nüfusu] hesaplaması ile elde ediliyor.

Bu sayede gerçekçi ve kapsamlı bir okuma haritası çıkarabilmek mümkün oluyor.

Şehirlerin toplam sıralama içerisindeki yeri ve okuma alışkanlıkları da harita üzerinden kolaylıkla takip edilebiliyor.

EN ÇOK KİTAP OKUYAN ŞEHİRLER

idefix tarafından gerçekleştirilen okuma endeksi sonucunda kitap okumada ilk 10 il ve kişi başına kitap okuma şu şekilde sıralandı;

1- Ankara (2.06)

2-İstanbul (1.91)

3-Eskişehir (1.57)

4-İzmir (1.50)

5-Tunceli, (1.41)

6-Muğla, (1.39)

7-Karabük (1.36)

8-Çanakkale ( 1.33)

9- Kocaeli (1.14)

10-Kırklareli (1.08)

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Ege, Marmara, Akdeniz Bölgeleri ve Anadolu Bölgesinin batı bölümü en çok kitap okuyan yerler olarak dikkat çekiyor.

İç Anadolu Bölgesinin belli bölümleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’daki şehirlerin önemli bir kısmı daha az kitap okuyor.

Bu bölümde bulunan Şanlıurfa, Yozgat, Diyarbakır ve Siirt gibi illerin büyük bir çoğunluğu okuma endeksi anlamında diğer şehirlerin altında kalıyor.

DAHA ÇOK HANGİ YAZARLAR VE YAYINEVLERİ TERCİH EDİLİYOR?

Stefan Zweig, Zülfü Livaneli ve Yuval Noah Harari, birçok şehirde en çok sevilen yazarlar arasında bulunuyor.

Sabahattin Ali, Yaşar Kemal ve Jules Verne gibi isimler de okurlar tarafından sevilen diğer yazarlar arasında öne çıkıyor.

İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları da en çok tercih edilen yayınevleri arasında dikkat çekiyor.

Siz de bulunduğunuz şehrin kitap okuma oranını, en sevilen yazarları ve diğer detayları “Türkiye Ne Okuyor” haritası üzerinden ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.Türkiye Ne Okuyor Sayfaları En iyi Performansı Chrome ve Firefox ile sağlamaktadır

KOCAELİ’NİN KİTAP OKUMA DURUMU

KİTAP ENDEKSİ :

Kişi başına 1.14 kitap.

ENDEKS SIRASI :

Türkiye’de kitap okumada 9’uncu sırada

EN SEVİLEN YAZARLAR :

Stefan Zweig

Zülfü Livaneli

Yuval Noah Harari

EN SEVİLEN TÜRLER :

Dünya Roman

Türkiye Roman

Çocuk Öykü/Hikaye

EN SEVİLEN YAYINEVLERİ :

İş Bankası Kültür Yayınları

Yapı Kredi Yayınları

Can Yayınları