Çekirdeksiz dolma zeytin yapılışı

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle çekirdeksiz dolma zeytinin yapılışı ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Yeşil zeytinler yıkanıp temizlendikten sonra çekirdekleri çıkarılır. İçlerine kırmızı biber ve havuç gibi sebzelerden doldurulursa, bu zeytinlere “dolma yeşil zeytin” adı verilir. Dolma zeytinlerin yenmesi, hoş ve görünüşleri de çok güzeldir. Sofralarımızı süsler ve misafirlere çok iyi bir ikram olur.

Yeşil zeytinlerin çekirdeği, basit bir el makinesi ile çıkarılır. Çekirdeği çıkarılmış olan zeytinlerin iç kısmına tuzlu suda kısa bir süre bekletilen kırmızı biberler, ince şerit halinde kesilerek ve şeridin iki ucu bir araya getirilerek doldurulur. Havuçlar da gene tuzlu suda kısa bir müddet bekletildikten sonra kabukları soyulur ve küçük parçalara bölünerek, yeşil zeytinlerin iç kısmına doldurulur. Biber veya havuç doldurulmuş zeytinler, tekrar yüzde altı ile yüzde yedi tuzlu su içine konarak muhafaza edilir. Zeytinler, geniş şişe veya kavanozlar içinde saklanırsa; görünüşleri çok güzel olur. Şişe veya kavanozlara konan zeytinlerin doldurulan kısımları dışa gelecek şekilde sıralanırsa, hoş bir görünüş meydana gelir. Salamura içinde saklanan dolma zeytinleri de yemeden bir hafta önce limon ve zetinyağı ile terbiye ederek yenirse çok lezzetli ve beslenme değeri fazla olan bir zeytin yemiş oluruz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere....