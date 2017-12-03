İşte size başarılı olmak için vazgeçmeniz gereken 13 şey!  

Bazen başarılı olmak ve olabileceğimiz kişiye yaklaşmak için daha fazla şey eklemek zorunda değiliz, bazılarından vazgeçmeliyiz. Her birimiz farklı bir başarı tanımına sahip olabiliriz. Ama vazgeçmemiz halinde başarılı olabileceğimiz bazı evrensel şeyler vardır. Bazılarından bugün vazgeçebilirsin, diğerleri biraz daha vakit alabilir.

SAĞLIKSIZ YAŞAMAKTAN VAZGEÇ

“Bedeninize önem gösterin. Yaşayacağınız tek yer orası.” — Jim Rohn…

Hayatta neyi başarmak istiyor olursan ol, her şey burada başlıyor. Önce sağlığına dikkat etmelisin ve bu noktada aklından çıkarmaman gereken sadece iki nokta var:1. Sağlıklı beslenmek, 2. Fiziksel aktivite, 3 Küçük adımlar, ama bir gün kendine teşekkür edeceksin…

KISA VADELİ DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇ

“Bu dünyada sadece bir defa yaşayacaksın; ama doğru yaparsan, bir kere yeter.” — Mae West…

Başarılı insanlar, uzun dönemli hedefler belirler ve bu hedeflerin, her gün yaptıkları kısa vadeli alışkanlıkların sadece bir sonucu olduğunu bilirler. Bu sağlıklı alışkanlıklar, yaptığın bir şeyler olmamalı, olduğun kişi olmalılar. “Yaza fit bir vücutla girmek için spor yapıyorum” ile “Spor yapıyorum çünkü bu benim özelliğim” arasında fark var.

KÜÇÜK OYNAMAKTAN VAZGEÇ

“Küçük oynamanız dünyaya hizmet etmiyor. Diğer insanların etrafınızda özgüvenlerini kaybetmemeleri için kendini küçük göstermenin üstün bir tarafı yok. Çocukların yaptıkları gibi hepimiz parlamalıyız. Sadece bazılarımızın içinde değil bu; herkesin içinde ve ışığımızın parlamasına izin verdikçe, bilinçsizce başkalarına da bunu yapmaya izin veririz. Korkumuzdan kurtulduğumuz için varlığımız otomatik olarak diğerlerini özgürleştirecektir.” — Marianne Williamson

Hiç denemez ve büyük fırsatları yakalamaya çalışmazsan veya rüyalarının gerçekler olmasına izin vermezsen, gerçek potansiyelini asla göremeyeceksin. Ve dünya aslında başarabileceğin şeylerden hiç yarar göremeyecek. Fikirlerini dile getir, kaybetmekten korkma ve elbette başarmaktan çekinme.

BAHANELERDEN VAZGEÇ

“Önemli olan sana gelen kartlar değil, elini nasıl oynadığın.”― Randy Pausch, The Last Lecture…

Başarılı insanlar başlangıç noktaları, zayıf yönleri ve geçmiş başarısızlıkları ne olursa olsun hayatlarının sorumluluğunu biliyorlar. Hayatının bir sonraki adımının sorumlusu olduğunun farkında olmak, hem korkutucu hem de heyecan verici. Ama başarıya ulaşmanın tek yolu bu, çünkü mazeretler kişisel ve profesyonel olarak büyümemizi sınırlar ve engeller. Hayatını kendin yaşa; başka kimse yapmayacak.

SABİT FİKİRDEN VAZGEÇ

“Gelecek, daha fazla kabiliyetler öğrenen ve bunları üretken yollarla birleştirenlere aittir.” ― Robert Greene, Mastery… Sabit bir zihniyette, insanlar zekalarının veya kabiliyetlerinin sadece sabit özellikler olduğuna inanıyorlar ve kabiliyetin bir çaba harcamadan tek başına başarıya sebep olduğuna inanıyorlar. Yanılıyorlar. Başarılı insanlar bunu biliyor. Büyüme zihniyeti geliştirmek, yeni bilgiler edinmek, yeni beceriler öğrenmek ve algılarını değiştirmek suretiyle hayatlarına faydalı olabilmek için her gün çok fazla zaman ayırıyorlar. Unutmayın, bugün olduğunuz kişi, yarın olmanız gereken kişi değil.

“SİHİRLİ MERMİ”YE İNANMAKTAN VAZGEÇ

“Her gün, her şekilde, daha da iyi oluyorum.” — Émile Coué…

Bir gecede başarı sadece bir efsane.

Başarılı insanlar, her gün küçük ama sürekli gelişmenin, zamanla birikeceğini ve istedikleri hedefe ulaştıracağını biliyorlar. Bu yüzden gelecek planları yapın, ama önünüzdeki güne ve o gün sadece %1 oranında gelişmeye odaklanın.

MÜKEMMELİYETÇİLİKTEN VAZGEÇ

“Ürünü göndermek, mükemmeliyeti yener.” — Khan Akademisi Gelişim Sloganı…

Ne kadar çabalarsak çabalayalım, hiç bir şey mükemmel olmayacak. Kaybetme korkusu (ve hatta başarma korkusu) harekete geçmemizi ve ürünümüzü dünyaya yaymamızı sıklıkla engeller. Ama her şeyin tam olmasını beklersek, bir çok fırsatı kaçırırız. Bu yüzden “gönder ürünü” ve sonra geliş (Şu %1).

HER ŞEYİ BİRLİKTE YAPMAKTAN VAZGEÇ

“Havlayan her köpeğe durup taş atarsan, hedefine asla erişemezsin.” ― Winston S. Churchill…

Başarılı insanlar bunu bilirler. Bu yüzden bir şey seçer ve bütün güçleriyle onu elde etmeye çalışırlar. Bir iş fikri, bir görüşme veya bir antreman, ne olursa olsun. Tam olarak orada olmak ve bir işe odaklanmak, mecburidir.

HER ŞEYİ KONTROL ETME ARZUNDAN VAZGEÇ

“Bazı şeyler elimizdedir, bazı şeyler ise değil. ” — Epiktetos

Bu ikisini ayırt edebilmek önemli. Kontrol edemeyeceğin şeyleri bırak ve kontrol edebileceklerine odaklan ve bazı anlarda elinden gelebilecek tek şeyin, olaylar karşısında göstereceğin tutum olacağını bil. Ve hatırla, hiç kimse kızgın bir sesle “Baloncuk” derken sinirli kalamaz.

HEDEFLERİNİ DESTEKLEMEYEN

ŞEYLERE EVET DEMEKTEN VAZGEÇ

“Küçük şeyler başarmak isteyen, küçük fedakarlıklar göstermeli, daha büyük şeyler başarmak isteyen ise daha büyük fedakarlıklar. Çok büyük işler başarmayı hedefleyen ise mutlaka çok büyük fedakarlıklar göstermeli.” — James Allen

Başarılı insanlar, hedeflerine ulaşabilmek için, arkadaşlardan, ailelerinden ve iş çevrelerinden gelen isteklere, işlere ve aktivitelere HAYIR demeleri gerekebileceğini bilirler. Kısa vadede, anlık zevklerinden taviz vermiş olsan da, hedeflerin meyve verdiğinde, buna değecek.

ZARARLI İNSANLARDAN VAZGEÇ

“En çok zaman geçirdiğin beş kişinin ortalamasısın.” ― Jim Rohn

Birlikte en çok zaman geçirdiğimiz insanlar, bizi biz yaparlar. Kendi kişisel ve profesyonel hayatlarında gerimizde ve ilerimizde olan insanlar var. Geridekilerle vakit geçirdikçe, ortalaman düşecek ve bununla beraber başarın da azalacak. Ama ileride olan insanlarla vakit geçirirsen, seni ne kadar zorlasa da, başarılı olacaksın.Çevrene bir göz at ve değişiklik yapman gerekip gerekmediğine karar ver.

SEVİLME ARZUNDAN VAZGEÇ

“İnsanların kızmasını önlemenin tek yolu, önemli hiç bir şey yapmamak.” — Oliver Emberton

Kendini bir ürün gibi düşün.Bu ürünü seven ve sevmeyen bir çok insan olacak. Ne yaparsan yap, bütün piyasanın seni sevmesi mümkün değil. Bu tamamen doğal ve kendini savunmana gerek yok. Yapabileceğin tek şey gelişmeye ve katkı sağlamaya devam etmek ve senden “nefret edenlerin” sayısının artmasının, önemli bir şeyler yaptığın anlamına geldiğini bilmek.

SOSYAL MEDYA VE TELEVİZYON

BAĞIMLILIĞINDAN VAZGEÇ

“Problem şu: Vaktiniz olduğunu sanıyorsunuz.” — Jack Kornfield

Dürtüsel web gezileri ve televizyon seyretmeler günümüz toplumunun hastalığı. Bu ikisi asla gerçek hayatından ve hedeflerinden kaçış olmamalı.. Hedeflerin bu ikisinden birine dayanmadığı sürece, bunlara bağımlılığını azaltmalısın (veya ortadan kaldırmalısın). Buradan kazanacağın zamanı, hayatını zenginleştirecek şeylere ayırmalısın. (Alıntı- Yazar- Dr.İbrahim Sarbay)

Büyükşehir ihtiyaçsahiplerinin yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşları Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde sahip çıkıyor. İhtisas Zabıta ekipleri Alikahya Hastanesi’nde tedavisi biten, kimsesiz ve evi olmayan 58 yaşındaki Erdinç Özfiliz’i hastaneden alarak Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne götürdü. Kimsesiz vatandaşın kayıt işlemleri yapılarak Barınma Merkezinde misafir edilmeye başlandı. Kocaeli’nin her noktasına hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’ne, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlar için vatandaşların Alo Zabıta 153 ve 444 11 41 Alo Büyükşehir hatlarını araması yeterli. Alo Zabıta ve Alo Büyükşehir hatları 7 gün 24 saat açık bir şekilde hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetini takdir ediyorum.

Kocaeli’deki atık suların yüzde 99’u ARITILIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), önceki gün atık sularla ilgili bir veri paylaştı. TÜİK’in verlerine göre Kocaeli’deki atık suların yüzde 99’u denize dökülmeden arıtılıyor. Bu çok önemli bir oran. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 7’si ileri biyolojik olmak üzere 22 Atıksu Arıtma Tesisi ile önemli bir başarıya imza attığını düşünüyorum. Darıca -Eskihisar arasında bir atıksu tesisi daha yapılıyormuş. Bu da bitince, Kocaeli’nin arıtma oranı yüzde yüze ulaşacak. Yani İzmit Körfez’i tamamen kurtulacak.