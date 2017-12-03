Kaytazdere Belediyesi ve "Altın Karınca" ödülü…

Önce size KAYTAZDERE neresi onu anlatayım;

Karamürsel ’in Yalova ’ya verilen toprakları Altınova var ya,

işte Kaytazdere, Karamürsel’den Altınova’ya varmadan önceki belde…

Bu küçük beldenin şimdiki belediye başkanı ise,

Belediyenin eski çalışanlarından ve Kırkpınar Yağlı güreşlerinde hakemlik yapan,

Ali Kangal…

Ali Kangal’ın abisi Sabahattin Kangal’da Kırkpınar Başpehlivanlarından.

Anlayacağınız Ali Kangal,

Spordan siyasete geçmiş, seçilmiş bir başkan…

Dünün belediye çalışanı, bugünün belediye başkanı seçmeninin;

“Adam gibi adam ! “

Dediği ve tanımladığı Ali Kangal, bir ödül kazandı.

Yaptığı çalışmalarla belediyesini ön plana çıkaran Ali Kangal,

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7. düzenlenen “Altın Karınca”

Belediyecilik ödülünde birincilik kazandı.

Günümüzün yoğun olayları yüzünden, bu olay basında pek yer almadı.

Marmara Bölgesinde, Belediyecilik alanında yapılan başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi ve

Yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7.düzenlenen “ Altın Karınca” Belediyecilik ödülü sahiplerini buldu.

Kaytazdere Belediyesi, “sürdürülebilir Çevre Yönetimi Projesiyle “ Altın Karınca birincilik ödülüne layık görüldü.

Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal’a ödülünü Marmara Belediyeler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal verdi.

Altın Karınca ödül törenine 20 kişilik bir ekiple katılan Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal ,

Birincilik ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada “ Projemizin hayata geçirilmesinde gönüllü olarak büyük emek harcayan, fiilen çalışan ve desteklerini esirgemeyen başta değerli gönüllü arkadaşlarımıza, tüm belediye çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Bu başarılı çalışmalarımız bu ödülle bir kez daha taçlandı. Ödülümüz beldemize hayırlı olsun.

Yeni projeler ve ödüller hedeflerimizle herkese selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Ali Kangal başkan, lafı eveleyip geveleyip, süsleyip- püsleyip uzatmadı.

Mütevazi yaşantısında ne ise öyle oldu .

Kaytazdere Belediyesi’ni değil, Kaytazdere’yi sivrisinek pisliğinden, bataklıktan kurtarmayı planladı.

Ve.. Mütevazi kadrosu, ile yılmadan usanmadan zorluklara göğüs gererek ” üretmeye” devam etti.

Şimdi, Osmangazi köprüsünün beri tarafında tarihi HERSEK’in hemen berisinde,

Yazlıkcıların hele hele Ankaralıların yazlık ev almak için yarıştığı,

Sahili ışıl ışıl, denizi pırıl pırıl MAVİ BAYRAKlı bir Kaytazdere yarattı.

Bu ödül onun ne kadar iddialı olduğunun bir delili…

Umarım Ali Kangal bu ödülle yetinmeyecek daha çok ama,

daha daha çok ödüllere koşacak…