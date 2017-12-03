Eşi ile el ele sokakta dolaşan vali gördünüz mü siz?

Şu fotoğrafın güzelliğine bir bakar mısınız?

Geçen hafta sonu çekildi bu fotoğraf, salı günü de gazetemizin birinci sayfasında yayınlandı.

Ilık bir cumartesi akşamı…

İzmit Fethiye Caddesi…

Kentimizin en işlek yeri…

Orta yaşlı bir çift el ele yürüyor.

Kimsenin ilgisini çekmeden…

Peşlerinde koruma ordusu olmadan…

Bu çift, Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Hanım’dan başkası değil.

İkisi de spor .

Vali beyin üzerinde kazak, elinde mont…

Hülya Hanım montunu giymiş, sırtında spor bir çanta.

Vatandaş Hüseyin Aksoy…

Vatandaş Hülya Hanım…

Bizden biri…

Ben 50 yılı aşan süredir gazetecilik yapıyorum…

1970’den buyana kentimizde görev yapan bütün valileri tanırım…

Şimdiye kadar İzmit sokaklarında el ele yürüyen, el ele yürüme cesaretini ve samimiyetini gösteren bir vali ve eşine rastlamadım.

Siz rastladınız mı?

Siz, görev yaptığı kentin sokaklarında eşi ile el ele dolaşan bir vali tanıdınız mı?

İzmit Belediyesi’nin Mardin Kızıltepe’deki çorba çeşmesi

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Benim Mardin Kızıltepe’de oturan değerli bir arkadaşım var.

Bedrettin Karaboğa…

Karaboğa Şirketler Grubu’nun sahibi…

Ben KOSİAD ( Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği) başkanıyken, o GÜNSİAD (Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği) başkanıydı.

Birlikte uzun yıllar bölgelerimize hizmet ettik.

Birlikte yurt içi ve yurt dışına, özellikle Irak’a defalarca geziler yaptık.

Fırsat buldukça birbirimizi arar, eski günleri anarız, “genel gidişattan” konuşuruz, sohbet ederiz.

Son aradığında, baktım, İzmit Belediyesi’ni eleştiriyor.

Diyeceksiniz ki, “Mardin Kızıltepeli arkadaşınızın İzmit Belediyesi ile ne işi var?”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan , Doğu ve Güneydoğu’daki bazı belediyelerin yanı sıra Kızıltepe Belediyesi’nin de danışmanı ya…

İzmit Belediyesi’nin Kızıltepe’ye götürdüğü hizmetler arasında “çorba çeşmesi” de var.

İşte Bedrettin Karaboğa bu “çorba çeşmesi”ne kafayı takmış.

“Ne yani, biz çorbaya muhtaç olacak kadar fakir miyiz de sizin başkan bizim buraya çorba çeşmesi yaptırıyor?” dedi.

Güldüm…

“Öyle değerlendirme” dedim, “bizim İzmit’te de onlarca çorba çeşmesi var. Bu hizmetin fakirlikle zenginlikle ilgisi yok.”

“İzmit’te de var” deyince, rahatladı.

“Tamam öyleyse” deyip konuyu kapattı.

Japonların en çok tükettiği meyve

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Hangisi mi?

Fazla uzatmadan söyleyeyim.

Bizim “Trabzon hurması” dediğimiz meyve…

Cennet hurması…

Japonlar bu meyveyi yemekle kalmıyorlar, bu meyvenin çöpünü, hatta yapraklarını bile değerlendiriyorlar.

Nasıl mı?

Kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen tamamen doğal suya; metal, çelik vidalar ve diğer gereçleri daldırıyorlar.

İşlemden geçen metaller paslanmıyor ve bakteri barındırmıyor.

Hiroshima Üniversitesi’nde bu meyvelerden elde edilen sıvılarda virüsler hemen ölüyor.

Bu meyve, çok güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel özelliği taşıyormuş.

Eee Japonlar çok yediğine göre, bir nedeni var.

Aklınızda olsun, Trabzon hurması yemenin bugünlerde tam zamanı.