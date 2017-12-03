Kazanmamız zordu ama Karacabey mucize kurtuldu  

Omurgası gitmiş ve yedekleri bile zor bulan bir Kocaelispor çıktı sahaya…

Umudumuz yenilmemekti…

Maç başladı…

Burak Süleyman sağlı sollu şovlarla defalarca ceza alanına ortalar yaptı ama genç forvetimiz bir türlü gol kaydına muvaffak olamadı…

Hani bu kadar usta yokluğunda İshak forvette oynasa, bu golleri atar mıydı, diye sorası geliyor insanın…

Ama vardır hocanın bir bildiği…

Kendi ayağına sıkacak değil ya…

Onur Kandöken…

Gökdeniz…

Burak ile goller kaçırdık…

Rakip takım ise tek tük ataklarla kontra atak bir futbol oynarken “ İsmetpaşa ’da yat, puanı kap !..’ felsefesine uymuştu…

Ve maça çıkarken 9 maçtır kazanamayan Kocaelispor…

10.kez de kazanamadı…

Rekora koşuyor…

Toplam beraberlik ise…

14 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi alan Kocaelispor tam 8 maçı berabere bitirdi…

Ve tehlikeyi yine yakından hissetmeye devam ediyoruz…

Haftaya rakip İstanbul’da Tepecik…

Yahu, ne olur kazanalım bi’kerecik…

Yine de bu kadar eksiğe rağmen yenilmeyen Kocaelispor, kötü sonuç almadı diyebiliriz…