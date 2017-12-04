Birkaç gün önce açıklandı…

Kuru fasulye, nohut ve barbunyada da gümrük vergisi sıfırlanmış.

Şu halimize bir bakar mısınız?

Böylesine verimli topraklarda yeterince kuru fasulye, nohut ve barbunya üretemiyoruz…

Yurt dışından almak zorunda kalıyoruz…

İçeride pahalı satılmasın diye de gümrüğünü sıfırlıyoruz…

Anlayacağınız böylesine acınacak bir durumdayız.

Acınacak durumdayız, ama “yerli” ve “milli” nutukları atmaktan da geri durmuyoruz.

Lafla “yerli” ve “milli” olunmuyor arkadaş!

Sofrandaki kuru fasulyeyi, nohudu, barbunyayı kendin üretemiyorsan…

7 milyonluk Sırbistan’ın etine bile muhtaçsan…

Buğdayın; Rusya, Almanya , Fransa ve Ukrayna’dan geliyorsa...

Arpayı İngiltere ve Hırvatistan’dan tedarik ediyorsan…

Bulgaristan ve Gürcistan’ın samanına muhtaçsan…

Pişirdiğin pilavın pirincini taa Mısır, ABD, Vietnam, İtalya ve Tayland’dan ithal ediyorsan…

Mercimeğin, dünyanın öbür ucundan Kanada’dan geliyorsa…

Ne yerlisi, ne millisi?

Siz bu milletle kafa mı buluyorsunuz?

Öyle lafla “yerli” ve “milli” olunmuyor!

“Yerli” ve “milli” olabilmen için…

Çok çalışacaksın…

Sofrandaki temel gıdaları kendin üreteceksin…

Tarım arazilerin bomboş dururken, vatandaşın kahvehane köşelerinde tembel tembel otururken, sen en basit gıdaları yurt dışından almayacaksın.

Cebindeki para, kasandaki para “borç aldığın para” değil; üreterek, ihracat yaparak kazandığın para olacak.

Borç aldığın paralarla, borç aldığın ülkelerin otomobillerini, telefonlarını satın alıp caka satmayacaksın.

Senin sofrandaki et, “yerli” ve “milli” değil ki…

Senin yediğin ekmek, “yerli” ve “milli” değil ki…

Senin yediğin, kuru fasulye, nohut ve barbunya “yerli” ve “milli” değil ki…

Bütünüyle, senin tarım üretimin “yerli” ve “milli” değil ki…

Bütünüyle, senin sanayi üretimin “yerli” ve “milli” değil ki…

Bütünüyle, senin ekonomin “yerli” ve “milli” değil ki…

“Üretim ekonomisi” ile değil, “borç ekonomisi” ile çarkını çevirmeye çalışıyorsun.

Dahası ve en basiti…

Senin futbolun, “yerli” ve “milli” değil ki…

Sahaların ağzına kadar “ithal futbolcularla” dolu!

Lig takımlarında toplam kaç futbolcun var, bunların kaçı “ithal futbolcu”, kaçı “yerli” ve “milli”, hiç baktın mı?

Herkesin ağzında “yerli” ve “milli” lafları, eğlenip duruyoruz.

Bu kadar borçla “yerli” ve “milli” olunabilir mi?

432 milyar dolar borçla, “yerli” ve “milli” olunmaz!

15 yılda toplam dış ticaret açığı 677.5 milyar dolara ulaştı, bu kadar dış ticaret açığıyla “yerli” ve “milli” olunmaz.

Yine bu sürede toplam 500.6 milyar dolar cari açık verdik, bu kadar cari açıkla “yerli” ve “milli” olunmaz.

Bugün…

*Hem döviz artıyor…

*Hem faizler artıyor…

*Hem enflasyon artıyor…

*Hem bütçe açığı artıyor…

*Hem cari açık artıyor…

Birisi çıkıp söylesin bakalım, böyle bir iklimde nasıl “yerli” ve “milli” olacağız?

İçinde bulunduğumuz şartlarda, “yerlilik” gülünç!

“Millilik” hepten gülünç!

Dahası…

Cumhuriyet döneminde dişimizle tırnağımızla yarattığımız bütün ekonomik işletmeleri, özelleştirme adı altında sattık.

Bir kısmının kapısına kilit vuruldu.

Diğerleri de yabancıların elinde.

Böyle mi “yerli” ve “milli” olacağız.

Bu işler lafla olmuyor.

Yaşadığımız hayat, hak ederek yaşadığımız bir hayat değil.

Başkasının parasıyla yarattığımız bir “sahte cennet” içinde yaşıyoruz.

Bu sürdürülebilir bir yaşam değil!

Ülkemizin…

Bankadan aldığı kredilerle lüks içinde yaşayan “müflis tüccar”dan bir farkı yok!

Cebimizdeki para, kasamızdaki para bizim değil.

Ne “yerli” ve “milli”si?

Aklımızı başımıza almazsak…

Bu kafayla yürümeye devam edersek…

“Çalışmadan ve üretmeden yaşama” felsefesinden vaz geçmezsek…

Yolun sonu uçurum!

Dünyada hiçbir ülke, bizim yöntemimizle kalkınamamış, huzura kavuşamamıştır.

Bunu daha görmüyor muyuz?