Doğan’ın yolu çok çileli

Malum, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık gündeme getirdiği “ Türkiye mazlumun yanındadır” konusu ile yatar kalkarız…

Somali’den Filistin’e, Arakan ’dan Uygur Türkleri’ne, Irak’tan Suriye’den bilinmeyen Afrika ülkesine kadar gücümüz yettiğince bir şeyler yapmaya özen gösteririz.

Yardım yapılacak milletler arasında son dönemde revaçta olan insan topluluğu Arakanlı Müslümanlar…

Burada gerçekten büyük bir kıyım söz konusu.

İnsan hayatının ucuza satıldığı, Budistlerin kendilerinden olmayanlara yaşam hakkı tanımadıkları Arakan’da yaşayan yüz binlerce kişi, sadece Müslüman olduklarından dolayı soykırıma uğradı.

Arakan’da yaşayanlar Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı. Şimdi orada hayatta kalabilmenin yollarını arıyorlar…

İzmit Belediyesi de bu zor günlerde Arakanlıların yanında olmuş.

Belediye başkanı Nevzat Doğan ve beraberindeki bir grup Bangladeş’e gidip başta çocuklar olmak üzere Arakanlıların yanında yer almış.

Küçüklerin yüzünü güldürmüş.

Nevzat Bey, benim de yeğenimin doktoruydu.

İyi bir hekimdir. Arakanlı çocukların sağlık durumlarına bakıp gerekeni yapmaya özen göstermiş.

Bu ziyarete bile art niyetle bakmak isteyenler çıkacaktır.

Meselenin o tarafına da çok fazla takılmamak lazım bence…

A takımında kimler olacak?

AK Parti’de uzun süren bir sürecin ardından genel merkez yönetiminin adaylık için ismi üzerinde karar kıldığı Şener Söğüt, yapılan kongre ile hedefine ulaştı.

Malum Şener Bey, iki kez -bana göre hatalı bir kararla- adaylığın kapısından dönmüştü. Süreç bu konuda çok daha farklı bir şekilde ilerletilebilirdi.

Fakat artık kendisi için her şey geride kaldı.

Kongre bitti ve Şener Söğüt, AK Parti’nin Körfez’deki patronu oldu.

İşin başındaki zirve şahsiyet konumunda.

Yönetim kurulu belli, fakat bu ekip içinden belirlenmesi gereken bir A takımı var.

Bu konuda Şener Bey’in işini sağlama alacağını düşünüyorum.

Görevlendirmeler içinde en çok dikkat çeken birkaç tane birim var.

Bunlar, teşkilatlanma, tanıtım ve medya ile seçim işleri…

Bu üç birim direkt olarak sahayı ilgilendiren birimler.

Özellikle sahada çalışacak ekibin tüm mahalleler sathında hazırlanmasını sağlayacak teşkilatlanma, aktifliği sağlayacak organizeye sağlayacak seçim işleri (Özellikle 2019 seçimleri için) ve bu kadar yapılanın kamuoyunda bilinip takdir edilmesi için gerekli reklamı yapacak tanıtım ve medya birimi…

Bunlar içinde de özellikle teşkilatlanma birimi en fazla öne çıkan birim olarak dikkat çekiyor. Haliyle bu yapının başına geçecek kişinin teşkilatı tanıyan, tabiri caiz ise tozunu yutmuş bir isim olmalı.

Malum, Şener Söğüt gençlik kollarından itibaren yükselen ve ilçe başkanlığına uzanan bir siyaset çizgisini izlemişti.

Bana göre aynı şekilde yolu yordamı bilen bir isim söz konusu birimde başarılı olabilir inancını taşıyorum.