Başkanlık Sistemini KİM İSTEDİ?

CIA Ankara Büro Şef Paul Hanze 2006 yılında Beyaz Saray’a sunduğu raporda aynen şöyle diyor.

“ Türkiye ’nin bu şekliyle Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olmalıyız.

Ülkeyi kuranlar denetim mekanizmalarını çok sıkı tutmuşlar.

Hükümeti ikna ettiğimizde Meclis, Meclisi ikna ettiğimizde ordu, orduyu ikna ettiğimizde yargı karşımıza çıkabiliyor.

Eğer Amerikan çıkarı Türkiye’de bir federe devlet kurulması ise mutlaka ve öncelikle YARGI, ORDU, MECLİS ve HÜKÜMETİ tek elde toplamaya BAŞKANLIK rejimine geçilmelidir.

Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır.

Eğer o kişi Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse, bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmaz.

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Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Başkanlık sisteminin ortaya çıkışı bir özentinin sonucudur. Amerikan emperyalizminin tavsiyesidir” dedi.

Aynı Erdoğan sonradan “Başkanlık sistemi bizim için yeni değildir. Gelenekseldir, bizim genlerimizde başkanlık sistemi vardır.”

CIA Ankara Büro Şefi Paul Hanze, Türkiye’deki yapının çok kuvvetli kurulduğunu söyleyerek böl, parçala, yönet taktiği ile ülkenin kurumlarını zayıflatmak için Beyaz Saray’a tavsiyelerde bulunmuştur.

Bu nedenle Türkiye’de önce medya, sonra yargı, sonra ordu zayıflatıldı ve siyasi iktidarın emrine verildi.

Ergenekon, Balyoz davaları sonucu birçok subay içeri alındı.

Hatta bu ülkenin Genel Kurmay Başkanı bile terör suçlamasıyla cezaevine konuldu. Yüzlerce gazeteci cezaevine konuldu.

Birçok gazeteci iktidar baskısıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.

Ordunun Kozmik odası basılarak devletin bütün gizli sırları başka ülkelere sızdırıldı.

Basın ve yargı iktidar korkusundan tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybetti.

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Hanze’nin önerisi doğrultusunda Türkiye’nin yönetimi tek bir kişinin eline verildi.

Bir devletin yönetimi bir kişinin iki dudağı arasında çıkacak sözlere göre bırakılırsa, o ülkeye söz geçirmek daha kolay olacaktır.

Nitekim Hanze bunu açıkça söylüyor,

Referandum öncesi devletin yönetiminin bir kişiye bırakılamayacağını bazı kesimler çok söyledi, ama bu düzenden çıkarı olanlar veya bu durumun ciddiyetini kavrayamayanlar bilerek veya bilmeyerek Anayasa oylamasında “Evet” dediler.

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Bakın Paul Hanze ne diyor.

Bu sözlere dikkat edin.

“Bir kişiyi ikna etmek, bir devletin kurumlarının tümünü ikna etmekten daha kolaydır.”

Bakın nereye geldik?

Yani Amerika herhangi bir konuda Sayın Cumhurbaşkanını ikna ederse sorun kalmayacaktır.

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Aklıma ne geldi biliyor musunuz?

Vehbi Koç”un kızı Suna Kıraç bir söyleşide ”Kararlar bir kişinin iki dudağı arasında verilmeyecektir.”

Bir şirkette bile kararlar bir kişinin iki dudağı arasına bırakılmıyor.

Ancak biz bir devletin yönetimini bir kişinin iki dudağı arasına teslim ettik.