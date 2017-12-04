Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Yazar Hakan Yağcıoğlu -04 Aralık 2017

Umut hep var

HAKAN YAĞCIOĞLU
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Kocaelispor

Önceki gün, tarihinin en sorunlu kadrosuyla sahaya çıktı…

Koskoca Kocaelispor’un yedek oyuncusu bile yoktu neredeyse…

Hocalara saygım sonsuz…

Kolay kolay da eleştirmem…

Çünkü takımla yatıp kalkan, 24 saatini takımla geçiren bir adama ne kadar ahkâm kesebilirsiniz ki…

***

Kocaelispor, İsmetpaşa ’da Karacabey Birlik ile oynuyor…

Takımın adeta yarısı yok…

Can Emre…

Hamza…

Murat Soner…

Mert Yavuz…

Sefa…

Aklın yolu bir…

Ne kadar kötü oynarsa oynasın. Yedekteki İshak’ı santrfor olarak oynatmanız gerekir…

Tüm ağır kalmasına…

Tüm formsuzluğuna…

Tüm uyumsuzluğuna rağmen…

Çünkü en kötü İshak bile, sahadaki çocuklardan daha tecrübeli ve iş bitiricidir…

Ama tercih öyle olmadığı gibi, İshak son iki dakikada giriyor…

Yorum yapmıyorum…

Vardır hocanın bir bildiği…

***

Sonuç, sessiz bir gün…

Kendi sahasında tek puanla yetinebilen bir takım…

8 beraberlik olmuş…

14 maçta sadece 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi almışız…

Tipik bir küme düşmeye aday takım istatistiği bu…

Ama umudumuz var…

Genç çocuklarımız yenilmediler…

Geleceğe mesaj verdiler…

Ama ne yazık ki artık vaktimiz kalmadı…

Süre ilerliyor…

İlk yarının sonu geldi bile…

O zaman umutları gerçeğe dönüştürme zamanı geldi…

Haydi bakalım…

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