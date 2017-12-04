Hereke’de Vardar ailesinin 70 yıllık muhtarlık serüveni

Hereke Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş, tam bir Hereke aşığıdır…

Hereke’nin sorunlarıyla yakından ilgilenir…

Sorunlara karşı son derece duyarlıdır…

Gözü pektir, sözünü esirgemez…

Uzun yıllar mahalle muhtarlığı yaptı…

Zaman zaman çeşitli konularda bana yazılı olarak duygu ve düşüncelerini aktarır…

Ben de gönderdiği yazıları köşemde yayınlamaktan büyük bir keyif duyuyorum…

Yazdığı yazılarda birçok konuya temas ediyor…

Temas ettiği konuların hemen hemen tamamı yetkililer tarafından dikkate alınıp, çözülüyor…

Eski muhtar Demirrtaş, önceki gün bana bir yazı daha gönderdi. Yazı bu kez sorunlarla ilgili değildi… Bilgilendirme amaçlıydı…

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Demirtaş, Hereke Hacı Akif Mahallesi Muhtarı Halil Vardar hakkında bir yazı gönderdi…

Vardar ailesinin kuşaktan kuşağa gelen muhtarlık serüvenini anlattı…

Demirtaş’ın yazısını birlikte okuyalım;

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1860 doğumlu Halil Vardar, 1910 senesinde Hereke’ye Vardar’dan gelir.

Dede Halil Vardar’ın mesleği berberliktir.

Hereke Mağara Burnu denilen yerde taş ocaklarında çalışan İtalyan ustalara halen ikamet etmekte oldukları bugünkü taş bina örme evlerini, 1911 yılında yaptırır.

1921-22 yıllarında Hereke’ye gelen Milli mücadele paşalarından Şükrü Naili Paşa’yı defalarca saçını, sakalını kesmiş Vardarlı dedemiz.

1860 doğumlu Halil Vardar’ın oğlu 1908 doğumlu Mehmet Ali Vardar’ın mesleği kadın, erkek kuaförü.

1948 senesinde Hereke’nin önce nahiye olur, akabinde belediye kurulur ve Mehmet Ali Vardar muhtar seçilir.

Mehmet Ali Vardar’ın 1983’de vefatı üzerine oğlu 1950 doğumlu Halil Vardar önce baba mesleği berberliği, daha sonra da babasının av merakını öğrenir.

Babasının vefatıyla 1983 yılında 40 yaşında sekreterliğini yaptığı Agah Ateş Mahallesi’ne muhtar seçilir.

2019 Mart seçimlerin de Halil Vardar, 7. dönem 35 senesini ve Vardarlar 70 yılını dolduracak.

8. döneme hazırlığını yapan Vardarların Hereke Muhtarlık serüvenin 5 dönemini birlikte çalışmış olduğum, hizmetlerinde 8’inci dönem muhtarlığının hazırlıklarını yapan değerli arkadaşım Halil Vardar’a çalışmalarında başarılar dilerim.

Dede Halil Vardar, oğlu Mehmet Ali Vardar torunu Halil Vardar torununun torunu Mehmet Ali Vardar, tahsili üniversite, mesleği berber, futbol hakemi.

Vardar ailesine uzun seneler muhtarlık hizmetlerine başarılar dilerim…”

Demirtaş’ın Vardar ailesiyle ilgili yazısı böyle…

Dile kolay, tam 70 yıldır Vardar ailesi, muhtarlık yapıyor…

Vardar ailesi, Vardar’dan gelmiş…

Vardar, Makedonya’da bir bölge…

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Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Vardar takımına elenmişti…

Fenerbahçe’nin Vardar’a elenmesinden sonra o meşhur Vardar Ovası türküsü, dilden dile dolaştı…

Türkünün sözleri şöyleydi;

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Mayadağ'dan kalkan sazlarAl topuklu beyaz kızlarYarimin yüreği sızlarEylenemem aldanamamBen bu yerlerde duramam**Vardar ovası Vardar ovasıKazanamadım sıla parası**Mayadağ'ın yıldızıyımBen annemin bir kızıyımEfendimin sağ gözüyümEylenemem aldanamamBen bu yerlerde duramam**Vardar ovası Vardar ovasıKazanamadım sıla parası…

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Vardar ailesinin serüvenini okuduktan, Vardar Ovası türküsünü mırıldandıktan sonra yazıya son veriyorum…

Vardar ailesine ve Demirtaş ailesine uzun ömürler diliyorum.