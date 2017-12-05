Eski Türkiye mi, yeni Türkiye mi?

Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı destanı ile kurulan en yeni cumhuriyettir.

Her nedense son zamanlarda siyaseten birileri yeni Türkiye diye bir terane tuturdular. Özellikle iktidar yeni Türkiye söylemi ile Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ilkeleri ile 15 yıldır savaşır halde.15 yıl öncesine kadar birşey yapıldağını iddia ederek çok başarılı olduklarını topluma şırınga etmeye çalışıyorlar.

Oysa ki gerçek öyle değil.

Biraz hafızılarımızı yoklamakta fayda var.

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Cumhuriyetin ilk devrimleri sonrası 1924 yılında Hilafet kaldırılmış, Lozan antlaşması yürürlüğe girmiş, FETO gibi kurumlar çıkmasın diye sonradan maalesef kevgire çevrilen tevhidi tedrisat kanunu çıkartılmıştı. Gölcük ’te ilk tersane, Devlet demiryolları,Türkiye İş Bankası,Türkiye Tütüncüler Bankası ,ilk milli sigorta Anadolu Sigortası kuruldu.

1925 yılında Türk Hava Kurumu, liman işleri kurumu, sanayii ve madenler bankası, ticaret ve sanayii odaları,Adana Mensucat Fabrikası kuruldu.

1926 yılında Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası (menderes hükümeti kapatana kadar 112 savaş uçağı yapılmıştı) Bakırköy Çimento Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası,1927 yılında Eskişehir Bankası kuruldu.

Devam eden yıllarda 1938 yılına kadar, Osmanlı döneminde yabancalara satılan Anadolu demiryolu, Haydarpaşa, Eskişehir, Konya, Yenice ve Mersin-Adana , Anadolu-Bağdat-Mersin-Tarsus demiryolları demiryolları, Bandırma-Menemen –Manisa demiryolları , İzmir-kasab demiryolu , Edirne-sirkeci şark demiryolu , İzmir telefon şirketi Toprakkale-İskenderun demiryolu, Mudanya demiryolu,kozlu kömür işletmeleri yabancılardan satın alındı.

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Amasya-Zile–Kütahya Tavşanlı,Samsun-Sivas demiryolu açıldı. Ankara çimento fabrikası, Malatya elektrik santralı açıldı. Gaziantep mensucak fabrikası çalışmaya başladı. Ayancık kereste fabrikası,Trabzon vizero hidroelektrik santralı açıldı. Eskişehir Şeker Fabrikası kuruldu,Sümerbank kuruldu.

1936 yılında İzmit Kağıt Fabrikası kuruldu.

1937 yılında Sümerbank fabrikası üretime başladı.

1938 yılında Murgul bakır işletmeleri, Divriği Demir İşletmeleri, Bursa Merinos Fabrikası, Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank kuruldu. Türk tarih kurumu açıldı.

1933 ve 1934 yılı Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Türk vatandaşlığı yasası kabul edildi. İlk defa kadınlar mahkemelerde avukatlık yapmaya başladılar Türk Askeri Hatay’a girdi. Duyunu umumiye tasfiye edildi, dış borçlar ödendi.

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AKP hükümetlerinin iş başında olduğu son 15 yılda 125 büyük özelleştirme yapıldı.

Diğer küçük özelleştirmelerle birlikte toplam 62 milyar dolar gelir elde edildi. 80 yılda elde edilen Cumhuriyet eserlerini 10 yılda satıp açıklar kapatılmaya çalışıldı, ama buna rağmen Türkiye'nin iki yakası bir araya gelmedi, geçen 10 yılda 170 milyar doları aşan bütçe açığı verildi.

Üretim ekonomisi yerine tüketimi körükleyen politikalar sonucu, yapılan yollar, açılan köprüler, şehirlere dikilen devasa plazalar ülkemizdeki, 15 milyon asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşamasına çözüm olmadı.

Türkiye'nin son 5 sene içerisinde 400 milyar dolar borçlandığını belirten ekonomistler borçlanmaların üreterek ödenebileceğini belirtiyorlar.

Ekonomideki bu kötü gidişat nedeniyle iktidar Türkiye Varlık Fonunu kurmak zorunda kaldı.

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Türkiye'nin kalan kamu kuruluşları da teminat gösterilmek üzere bu fona devredildi.

Türkiye tarihinde ilk defa yabancı mahkemelerde kara para aklama ve yolsuzluk ile ilgili utanç verici konular mahkeme edilmeye başlandı. Ne yazık ki tüm Dünya bunu konuşmaya başladı.

Siz bana eski Türkiye’yi verin gidin kardeşim.

Yeni Türkiye safsatası bir yenileşme değil, aslında yeni Türkiye’yi geriye doğru dönüştürme, geriye götürme çabasından başka bir şey değil.

Öyle anlaşılmıyor mu ?

Kaynak: Yeniçağ