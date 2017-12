Atatürk, Türk kadınını nasıl tanımlıyor?

Bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83’ncü yıldönümü…

Kadın, yaşayan bir toplumun, bir milletin en temel öğelerindendir.

Erkeği ve çocuklarıyla o toplumun içinde binlerce yıl geriden gelen bir yaşamı beraber şekillendirmiş ve gelecekte de yaşamın şekillendirilmesini sağlayacak en önemli unsurdur. Türk kadını geçmiş yüzyıllardan yaşadığımız çağa kadar üzerine düşen bütün görevleri başarıyla yerine getirmiştir.

***

ATATÜRK Türk kadınını şöyle tanımlar:

“Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

“Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez.”

“Kimse inkâr edemez ki bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır.”

Atatürk yalnız bu sözleriyle değil, daha başka pek çok defa övdüğü Türk kadınının İstiklal Savaşı’nda, elindeki silahla gönüllü olarak dövüşerek kan döküp şehitler verdiğini ve aynı zamanda analık görevi ile diğer görevleri de en sert koşullar içerisinde başardığını belirtmiştir.

Elinde silahıyla cephelerde mücadele eden pek çok Türk kadını vardır. Nene Hatun, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Erzurumlu Fatma Seher, 70’inci Alay Komutanı Hafız Halit Bey’in kızı Nezahat, isimli Kuvayı milliyeciler tarihe geçmiş kadın savaşçılarımızdan birkaçıdır.

Bütün bu girişimlerinde kadınlarımızı yöneten ne bir kanun ne de bir yönetmelik vardır. Her şeyi gönüllü olarak yapmaları onlara ayrı bir büyüklük ve değer katmaktadır.

**

ATATÜRK 21.03.1923’te şöyle sesleniyor: “Çift süren, tarlayı eken, ormandan odun ve keresteyi getiren, mahsulleri pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber, sırtıyla, kağnısı ile kucağındaki yavrusuyla, yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin mühimmatını taşıyan hep onlar, hep o ulvi, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Binaenaleyh, hepimiz bu büyük ruhlu, büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen şerefli (tâziz) ve kutsal sayalım (takdis edelim.)”

ATATÜRK inkılaplarının toplumumuza etkisi bakımından en önemlilerinden birisi şüphesiz kadın hak ve özgürlüklerini sağlamış olanıdır.

**

1923’te Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye yeni bir döneme girmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni kanunların hazırlanmasında; mebus adedi belirlenirken kadınların da millet ferdi olarak sayılması ve vatandaşlık hakkına sahip olması konusu görüşülmüştür.

**

1925’teki nutuklarında ATATÜRK, kadın meselesinde şunları söylemektedir: “Bir milletin yalnız erkeklerinin ilerlemesiyle o millet yükselemez. Çünkü eğer kadın aynı ölçüde ilerleme hâlinde olmazsa erkeğin yükselmesi mümkün değildir.”

Böylece ATATÜRK’ün telkin ve istekleri kadınların da kültürlü olmalarına işaret etmektedir. Medeni Kanunun 1926 yılında kabulü ile aile hayatına yenilikler getirmiş ve kadına erkekle eşit haklar tanımıştır. ATATÜRK, kızların hemen hemen her meslekte yetişmeleri, tahsil sahibi olabilmeleri ile iş ve düşünce hayatına büyük bir ölçüde katılımından yana olduğunu belirtmiştir. Bu amaçla İstanbul’da “Türk Kadınlar Birliği” kurulmuştur.

**

3 Nisan 1930’da da Mecliste müzakeresi bir yılda tamamlanan yeni Belediye Kanunu kabul edildi.Böylece kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış oldu.

Aynı gün Afet İnan, Türk Ocağı merkezinde Türk kadınlarının seçim haklarına ilişkin verdiği konferansta: “Kadın seçim hakkını almalıdır, çünkü demokrasinin mantığı bunu gerektirir” diyerek sözünü tamamlamıştır.

1930 yılı Belediye Seçimleri kadınlara, “seçimlere katılma, belediye meclislerine üye olma, seçimlerde aday olma hakkını” sağlaması nedeniyle oldukça büyük önem kazanmış ve dikkat çekmiştir. Kadınlara tanınan haklar Türkiye’nin demokratikleşmesinin en önemli göstergelerinden biri olmuştur.

**

Bu gelişmelerin ardından 26 Ekim 1933’te, kadınlara Köy İhtiyar Heyetleri için yapılan seçimlerde seçme ve seçilme hakkı vermek amacıyla, Köy Kanununda değişiklik yapıldı.

3 Aralık 1934’te Anayasanın 10. ve 11. maddelerindeki “her erkek Türk” ifadesi “kadın, erkek her Türk” şeklinde değiştirilmiş ve meclise kanun teklifi yapılmıştır.

5 Aralık 1934’te de Türkiye Büyük Millet Meclisi kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasayı kabul ederek, Türk kadınına yasalar önünde erkeklerle eşit haklar verilmiştir.

Böylece Türk kadını ATATÜRK’ ün önderliğinde gerçekleştirilen devrimle pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır.

**

ATATÜRK Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi kararı hakkında kendi el yazısıyla şöyle demektedir;

“Bu karar Türk kadınına sosyal ve siyasal hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni konumunu yetki ile işgal etmiş, iş hayatının her aşamasında başarılar göstermiştir. Siyasi hayatla, Belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetki ve liyakatle kullanacaktır.”

Kaynaklar: (Perihan Naci Eldeniz, T.T.K. Belleten, C. XX, Sayı : 80, 1956, s. 741) Genel Kurmay Başkanlığı web sitesi, wikipedia… Kaynak: KadınMedya.com)

**

Yukarıda Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83’ncü yıldönümü ile ilgili bilgi yer alıyor.

Gelelim günümüze…

Kadın haklarına yeterince önem veriliyor mu?

Verilmiyor…

Siyasi parti milletvekillerine bakın, kaçı kadın milletvekili…

Valilere, kaymakamlara, belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına, okul müdürlerine bakın…

Kaçı kadın?...

Ayrıca kadın cinayetleri de cabası…

Kısaca, toplum olarak kadın haklarına yeterince önem vermediğimiz açıkça görülecektir…

En çok turist çeken şehirler

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye’nin turizm istatistiklerini inceleyerek medya araştırması gerçekleştirdi. 2017 yılının ilk on aylık diliminde 29 milyonu aşkın turist Türkiye’yi ziyaret etti. Yılın ilk on ayında Antalya yüzde 31’lik artışla 9 milyon 255 bin turist ağırladı, ikinci sırada 9 milyon 8 bin turisti ağırlayan İstanbul yer alırken, Edirne yüzde 9’luk artışla 2 milyon 703 bin turisti ağırladı..İlk on ayda Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı 766 bin 871’den 4 milyon 656 bine yükselirken, Rusya, Türkiye’ye en çok turistin geldiği ülke konumunda bulundu.İkinci sırada ise düşüş olmasına 3 milyon 336 bin 7 kişiyle Almanya yer alırken, İran 2 milyon 118 bin 263 turistle üçüncü sırada yer aldı.

'34 AKP 34' plakalı otomobil 500 bin lira

Gölcük ’te bir fabrikada işçi olarak çalışan İlhan Dişli, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan otomobilini, '34 AKP 34' plakası nedeniyle 500 bin liraya satışa çıkardı. Dişli, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve ev teklif ettiğini söyledi. Hatırlanacağı gibi dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi için AKP diyen için, “edepsiz” kelimesi kullanmıştı. Yani “AKP” plakasını kullananlar, Erdoğan’ın gözünde “edepsiz ”dir… Bu da böyle biline…