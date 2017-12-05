Demek Kocaeli Üniversitesi kurulalı 25 yıl olmuş

“Tarihe tanıklık etmek” denir ya…

Biz de Kocaeli Gazetesi olarak 43 yıldır kentimizin tarihine tanıklık ediyoruz.

1975 yılından buyana bu kentte ne olmuş ne bitmiş, hepsi kişi olarak belleğimizde, kurum olarak ise arşivlerimizde.

Belleğimizde neler var neler…

Arşiv odasındaki ciltleri karıştırdığımızda nelerle karşılaşıyoruz nelerle…

Önceki günkü gazetemizde “ KOÜ çeyrek asrı geride bıraktı” haberini okuyunca, o günlere gittim.

1992 yılına…

Ülkemizde belli başlı kentlerde yeni üniversitelerin kurulmasına karar verilmişti.

Bu kentlerden biri de Kocaeli idi.

Bir gün, bir telefon…

“Üniversite rektörlüğüne Prof. Dr. Atıf Ural atandı… Üniversite ticaret lisesi binasında kurulacak…”

O tarihe kadar İzmit ’te Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim yapan bölümler vardı, bunlar üniversiteye dönüştürülecekti.

Üniversite resmen kurulmuş, rektörü de atanmıştı.

Hani “Bir müdür, bir mühür” derler ya…

Bizim üniversitemiz de diğer pek çok üniversite gibi böyle kurulmuştu.

Prof. Dr. Atıf Ural’la röportaj yaptığım o günü hatırlıyorum.

Atıf Bey’in gelip göreve başladığının sanırım üçüncü günüydü.

Bir oda…

Üç masa…

Biri daha büyük, diğer ikisi küçük…

Büyük masada rektör olarak Atıf Ural oturuyor.

İkinci masada, Atıf Bey’in yanında genel sekreter olarak getirdiği Saffet Bey, üçüncüsünde ise bir kurumdan geçici olarak alınan bayan sekreter vardı.

Kocaeli Üniversitesi, yola böyle çıktı.

Sonra yavaş yavaş öğretim kadrosu oluşmaya başladı.

Kent dışından gelenler, kentimizdeki başarılı lise öğretmenlerinin kadroya katılması…

Öğrenci sayısı arttıkça, ticaret lisesi binası yetmemeye başladı.

Üniversite yönetiminin bina talebi yeterince karşılanamıyordu.

Atıf Bey, sorunu duyurabilmek, sorunun etkisini artırabilmek için, kullanılmayan eski iki otobüsü üniversitenin önüne çektirip buralarda ders yapıyordu.

25 yıl önce böyle kısıtlı şartlarda hizmete başlamıştı üniversitemiz.

Deprem öncesi, deprem sonrası

Kocaeli Üniversitesi’nin tarihini, “deprem öncesi ve deprem sonrası” diye ikiye ayırmak gerekir.

1992-1999 arası…

1999 sonrası…

Önceki 7 yıl…

Sonraki 18 yıl…

1999 depreminde bütün binaları yıkılmış, üniversite çadıra taşınmak zorunda kalmıştı.

Yönetim çadırdaydı…

Dershaneler çadırdaydı…

Üniversite hastanesi de çadırda ve sağdan soldan temin edilen prefabrik binalarındaydı…

Kocaeli Üniversitesi, rahmetli Prof. Dr. Baki Komsuoğlu ve ekibinin olağanüstü çalışması sonunda, küllerinden yeniden doğdu.

Üniversite, Baki-Sezer Komsuoğlu çiftinin 16 yıl devam eden yönetimi sonunda bugünkü seviyesine geldi.

18 fakülte…

2 yüksekokul…

21 meslek yüksekokulu…

1 devlet konservatuvarı…

81 bin öğrenci…

4 bine yakın öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve idari personel…

Üniversitemizde, 3 yıldır, Prof. Dr. Sadettin Hülagü rektörlük koltuğunda oturuyor.

Kocaeli halkının, üniversitemizin 25 yılında emeği bulunan herkese minnet borcu vardır.

Zarrab dün, Zarrab bugün…

Dün…

*Hayırsever muhterem insan Rıza Bey…

* Türkiye ’nin cari açığını kapatan ihracat şampiyonu Rıza Bey…

*Değerli vatandaşımız Rıza Bey…

*Türkiye’ye çok faydalı işler yaptı…

Bugün…

*Kurulan kumpasın bir parçası…

*O, rezil bir itirafçı.

*Bu hainin Türkiye ile ilgisi yok.

*Canı cehenneme!

*O, bir casus!

İşte size, “dün” ile “bugün” arasında bir Türkiye manzarası!

O zincire bir “halka” daha eklendi

O zincirin adı, “kandırılma zinciri”…

O zincirin adı, “yanılma zinciri”…

Bu zincirin son halkası, Rıza Zarrab.

Önceki halkaları biliyorsunuz…

*FETÖ…

*PKK…

*Amerika Birleşik Devletleri…

*Esad…

*Rusya…

*Barzani…

Aklıma geliverenler.

Liste uzayıp gidiyor.

“Dün”ün muhteremi, “bugün”nün haini Rıza Zarrab da artık o zincire son halka olarak takıldı.