Sosyal medya!

Artık tehlikeleri daha da artıyor…

Sporu da vuruyor…

Değirmendereli gencecik bir çocuk , maç sonrasındaki akıl almaz paylaşımıyla hedef haline geldi…

O da bir ana-baba kuzusu…

O da bin bir ihtimamla büyütüldü…

Diğer annelerin çocuğunu büyüttüğü gibi…

Ama öyle bir medya gazına geldi ki…

Dilovası ’nı terörist ilan etti…

Diğer takımlarında sık sık yaptığı gibi…

Counter Strike oyunundan da gönderme yaparken, (Yanlış bir İngilizce kullanıp Teröristler galip geldi gibi bir anlama gelen sözcük kullanarak), ortalığı birbirine kattı…

Kendi kulübü Değirmendere’yi büyük zorluklara soktu…

Dilovasılılar, her gittikleri yerde terörist muamelesi görmekten bıktıklarını belirterek, haklı olarak savcılığa başvuruyor…

Yani çocuğun başı yanacak…

Pekala, aynı şekilde ana-babanın bin bir ihtimamla büyüttüğü Dilovası’nın çocuklarının ne günahı vardı? Terörist ilan edildiler…

İşte sosyal medyanın zararlı tarafı…

Yazık ki çok yazık…

Çocuğun hayatı kararacak belki de…

Bakalım sonucu ne olacak?..

Gönül isterdi ki, hiç böyle bir şey yaşanmamış olsaydı…

Ama yaşandı ve şimdi sonuçlarına katlanılacak…

Dengeler değişiyor…

Hoca borsasında dengeler değişiyor…

3.Lig temsilcimiz Darıca ’da Gürses Kılıç’ın yerine vekalet eden Mehmet hoca, Erzincan’dan bir puan kopardı…

Darıca hisseleri yükseldi!..

Ramiz Soydaş’ın yerine gelen Kayhan Çubuklu yönetimindeki Gölcükspor , Bursa deplasmanında çöktü…

Gölcükspor hisseleri düştü…

Ümit Metin Yıldız’ın yerine gelen beyefendi teknik adam Fatih Kavlak, iç sahada berabere kaldı, takımın yarısı yoktu…

Hisseleri aynı seviyede kaldı…

Birikspor’da Ali Gürdal’ın yerine görev alan Bülent Baturman, 4-1’lik iç saha yenilgisiyle şok yaşadı…

Birlik’in hisseleri dip yaptı…

Yani bu hafta kulüp-hoca borsasında önemli değişkenler vardı…

Eğe skor-sever bir milletiz ve günü-birlik yaşıyoruz…

Yaşasın kapitalizm!..

Kahrolsun insan hakları!..

Sloganları tanlar kazandı…