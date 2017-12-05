Bir cep telefonu fiyatına bunları yapabilirsiniz!

Lüks aşkının en etkin aktörlerinden biridir cep telefonu sevdası.

Kişinin hattında kontör olmasına gerek yok, elinde tuttuğu, kafeteryada masanın üzerine koyduğu o telefonun son model olması gerekiyor.

2’si, 3’ü, 4’ü derken rakamları bitirip harflere gecen bir cep telefonu markası yeni ürününün fiyatını açıklayalı haftalar geçti.

Bu telefonun peşin fiyatı 6 bin lira. Ancak 6 bin lirayı peşin ödeyemeyenler için faturanıza ek en düşük 203 lira taksit ile 48 ay, yani 4 yıl içerisinde bu telefona sahip olabiliyorsunuz.

O zaman bedel 9 bin 744 liraya geliyor.

Tabi ona göre bir de tarife uygulamak gerekiyor.

60 liralık bir tarifeyi bu telefonu almanıza yetiyor. Haliyle o zaman telefon size 12 bin 624 lira geliyor.

Bu kadar para ödedikten sonra telefon tamamen sizin oluyor.

Gerçi 4 yılda bu telefonun en az 4 yeni modeli çıkmış olacak, ama olsun…

Paranın hiçbir önemi yok. Her sene borcuna borç ekleyip bu telefon modasına ayak uydurabilirsiniz.

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Biz Türk gençliği olarak çağdaş medeniyetler seviyesine ayak uydurmuş güncel bilim eşliğinde internete giren bir milletiz. 1400 lira maaş da alsak 2 bin 500 lira maaş da alsak o telefonu cebimize koyarız.

Bizim Avrupalılardan ya da ABD’lilerden neyimiz eksik.

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Yeri gelmişken hemen söyleyeyim eksik olan yanımızı…

Aklımız eksik, fikrimiz eksik. Sabahın 3’ünde 4’ünde AVM kapısında bu servet değerindeki telefonun satışa sunulacağı anı bekleyen, ilk telefonu alan Türk olmak için çabalayan, ilk telefonu alanı haber yapan bir toplumuz biz.

ABD’de ya da Avrupa’da çok daha ucuz olan bu tür telefonlar ya hat üzerinden ücretsiz veriliyor ya da hiç tercih edilmiyor.

Avrupa seyahatlerinde insanların elinde halen antenli telefonlar olduğunu gören biri olarak söylüyorum, “Bizden başka bu merakı bu kadar abartan bir toplum yok…”

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Bu paraya neler yapılır?

ARABA ALABİLİRSİNİZ…

Faturaya ek olarak aldığımız bu telefona ödeyeceğimiz para ile neler yapılır bir bakalım.

Bu arabalardan birini satın alabilirsiniz. Satacağınız zaman da belli bir orada kar edebilirsiniz.

TATİLE DOYA BİLİRSİNİZ

Senede ikişer defa yaz ve kış tatiline çıkabilirsiniz. Kıbrıs’ta bulunan bu otelde 6 gece 7 gün tatil yaparsanız, 4 yılda ödeyeceğiniz para 10 bin 752 lira. Kalan paranızla da Kapadokya’da 4 yıl boyunca yılda 5 gün tatil yaparsanız ödeyeceğiniz para 2 bin 592 lira.

EVİNİZİN EŞYALARINI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Bu telefona ödeyeceğiniz parayı mobilya taksitine ödediğiniz takdirde çamaşır makinenizi, bulaşık makinenizi, buzdolabınızı, yatak odası takımını, yemek masanızı ve salon oturma takımınızı satın alabilirsiniz.

BİREYSEL EMEKLİLİKLE GELECEĞİNİZE KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ

Bu parayı 4 yıl boyunca bireysel emeklilik hesabında kullandığınız takdirde, hem pirim kazanmış olacaksınız hem de yüzde 25’lik devlet desteği almış olacaksınız. Böylelikle 4 yılın sonunda elinizde ciddi bir toplu para geçebilir.

ÖĞRENCİ OKUTABİLİRSİNİZ

Paranız var, bu lükse sahip olmanız için önünüzde hiçbir engel yok ise bu parayı çok daha hayırlı işte kullanıp bir üniversite öğrencisini 4 yıl boyunca okutabilirsiniz. Hemen hemen KYK bursu kadar bir ödemeyle dünyanın en hayırlı işini yapmış olursunuz.

Kültür Okulları’ndan çok önemlibir sosyal sorumluluk projesi

Başiskele ’de bulunan Kültür Okulları geleneksel “Kış Şenliği” etkinliğini bu yıl da gerçekleştiriyor. Düzenlenen şenlikten elde edilen geliri hayır kurumlarına bağışlayan okul ilk olarak 22 bin lirayı LÖSEV’e, daha sonra da 35 bin lirayı köy okullarına dağıtmıştı. Bu yılki hedef ise 50 bin lira toplamak. 9 Aralık Cumartesi günü okul bahçesinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yapılacak şenlikten sonra elde edilecek gelir Down Sendromlular Derneği’ne bağışlanacak. Kültür Okullarını kutluyorum. Umarım bu duyarlılık farklı topluluklara da örnek olur.

Necdet Akar, Kartepe’den il delegesi oldu

CHP ’nin hafta sonu yapılan kongreleri arasında Kartepe ilçesi de vardı. Cumhur Karakadılar’ın yeniden başkan seçildiği kongrede CHP’nin kurmaylarından biri olarak kabul edilen Necdet Akar da il delegesi olarak seçildi. Akar, CHP’de uzun yıllar aktif olarak siyaset yapmış önemli bir isim.