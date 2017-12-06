2018’de vatandaşa kurulan ceza tuzakları!

Bir arkadaşım, başına gelen ilginç bir olayı anlatıyor;

“Annem Bağ- Kur’dan dul maaşı alıyordu. İki yıl önce vefat etti. İki gün önce SGK’dan bir yazı geldi; “Yanlış hesaplama” sonucu Anneme ….. TL. fazla ödeme yapılmış! (Yaklaşık 1000 TL.)

Bu şekilde, “yanlış hesaplama” nedeniyle, Kocaeli ’de 7 bin küsur kişiye “tebligat” gitmiş! Bu, yalnızca 2012-2017 yılları arasını kapsıyormuş!..

Bir “Mali Müşavir” arkadaşımızla konuyu paylaştık. Şaşırdı kaldı! Ve dedi ki; “Ya şimdi de yanlış yapıyorlarsa?” Haksız mı?

HUKUK Temel Kavramlarından biri; “İddia sahibi, iddiasını İSPAT etmekle yükümlüdür!”

SGK, somut, inandırıcı bir “kanıt” ortaya koymuyor ama fazla ödediğini iddia ettiği parayı istiyor!

Hani bir halk deyişi var; “Tüccar züğürtleyince eski defterleri karıştırırmış!” Demek ki, SGK da eski hesapları inceliyor! Kocaeli’de 7 bin küsur kişi ise, Türkiye genelinde kim bilir kaç bin kişi SGK borcu ile karşı karşıya?

Benzer olay, Türkiye genelinde vergi dairelerinde de ortaya çıkabilir!

Düşünelim;

bu ülkede otolarda “cam filmi” kullanıldığını yıllardır biliyoruz. Yasaklanacak ise, cam filminin bu ülkede üretim, ithalat ve ticaretine neden bunca zaman izin verildi? Şimdi yüzlerce lira ceza kesmek adil mi, hukuki mi?

Hatırlatalım;

Kış Lastiği takmayanlar, ya da takamayanları da büyük cezalar bekliyor!

Soralım;

2018 BÜTÇE hesabını bu ülkede kaç vatandaş incelemiştir?

Siyasi iktidar, “İMF’ye borç veriyoruz!” palavrası ile hava atarken; “Öyleyse bütçe içindeki 71 milyar 700 milyon lira BORÇ FAİZİ nereden çıkıyor?”diye soran kaç kişi vardır?

AKP Hükümeti, 2018 yılında biz vatandaşlara ne kadar CEZA kesmeyi planlamış? Merak eden var mı?

2018 yılında “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları” olarak 12 Milyar 81 milyon, 621 bin lira ceza ödeyeceğiz!

Fazlası olur, eksiği olmaz!

İşte, Bütçe’de yer alan cezalarımız;

Yargı para cezaları : 966.329.000._TL.

İdari para cezaları : 4.427.095.000._TL.

Pay ayrılan idari cezalar : 3.167.653.000._TL.

Vergi cezaları : 2.956.203.000._TL.

Diğer para cezaları : 564.341.000._TL.

Toplam : 12.081.621.000._TL.

Böylelikle, 2018 yılında;

toplam ceza geliri yüzde 15.3 oranında artmış olacak!

Toplam Harç gelirleri; yüzde 27 artacak.

İşçinin, memurun, emeklinin, esnafın, sanatkarın, dul ve yetimin geliri bu kadar artacak mı? Yüzde 3-5’le her sene aldatılıyor ve yoksullaştırılıyoruz, farkında mısınız?

Peki, buna rağmen “BÜTÇE DENGESİ” sağlanacak mı?

Yine Bütçe Kanunu’na bakalım; 2018’de Bütçe 65 milyar 900 milyon açık verecek!..

Açık nasıl kapanacak?

Yabancılara el avuç açacağız, FAİZ LOBİSİ bayram edecek!

Tıpkı Osmanlı’nın son dönemi gibi!

Bir gün borç bulamayacağız ve Duyun-u Umumiye benzeri bir kuruluş gelip borçları tahsil edecek!

“Allah saklasın!” diyeceksiniz. Elbette, Allah saklasın. Ama, Yüce Allah “Aklını kullan” diyor!

Üretim yoksa, teknoloji geri ise, ürettiğimiz ürünlerin yüzde 52 ana girdisi dışarıdan geliyorsa, ürettiğimizi satamıyorsak, işsizlik hızla artıyorsa, Devlet harcamalarında İSRAF varsa, bu ülkede yalnızca “Kent rantlarını yağmalayanlar” zengin oluyorsa, üstelik komşularımızla hesapsızca dalaşıyorsak, yani “aklı ve vicdanı” yok etmişsek, bu ülkede “aydınlık bir sabah” olabilir mi?