“Bugünkü Türkiye tablosu, AKP’nin beceriksizlik vesikası”

Nurettin Çelik, Saadet Partisi İl Başkanı olduktan sonra, gerek basın toplantılarında, gerekse diğer toplantılarda iktidara ve Büyükşehir Belediyesi’ne karşı oldukça sert açıklamalarda bulunuyor… Çelik önceki gün de divan toplantısında AKP iktidarına karşı yine sert söylemlerde bulundu…

Çelik’in konuşmasını köşeme taşıdım;

“Ülke ve ümmet olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizdeki maddi ve manevi bunalımın her geçen gün artmasının yanı sıra, coğrafyamızdan gelen acı haberler, kanımızı donduran manzaralar ve işitilen feryatlar bizlerin sorumluluğunu arttırmakta ve çareleri ısrarla dillendirmeye sevk etmektedir. Ak Parti iktidarı döneminde iç ve dış meselelere dair uygulanan politikalarla bir çıkmaza gidildiğini söyledik ve yetkilileri uyardık. İktidarda bulunanların yaptığı yanlışlardan bir an evvel dönmesi gerektiğini ifade ettik. O günlerde Saadet Partisi’nin söylediği sözlere kulak tıkayanlar; bugün bize “Siz gerçekten haklıymışsınız” itirafında bulunuyorlar.

“KANDIRILDIK, ALDATILDIK”

Ak Parti ile beraber önümüze gelen Türkiye tablosu; bu iktidarın ülkeyi idaredeki beceriksizliğini bir vesika gibi gözler önüne sermiştir. Irak-Suriye meselelerinde gösterdikleri tavır milyonlarca kardeşimizin canına mal oldu. Bu hususta gerekli uyarıları yapan Saadet Partisi; Ak Partinin saldırılarına maruz kaldı. Bu bize Ak Partinin doğruyu tercih etmemekteki inatçılığını göstermiştir. Bunlar; hatalarının farkına duvara toslayıp millete bedel ödettikten sonra varabiliyorlar. İş işten geçtikten sonra televizyon ekranlarına çıkıp “Kandırıldık, aldatıldık” açıklamaları yapıyorlar.

“MİLLET ÇÖZÜM BEKLİYOR”

Hayır! Biz bunu kabul edemeyiz. Bu millet hiçbir meselede önünü göremeyen, adeta çocuklar gibi kandırılmaya elverişli bir iktidara mahkum edilemez. Millet, var olan onlarca sorununa çözüm beklerken, çözüm üretmek yerine; milletin başına yeni çoraplar ören iktidar, çok yakında hak ettiği cevabı milletten alacaktır.

“MİLLET İŞ İSTİYOR, AKP… ”

Ak Parti döneminde ekonominin geldiği nokta Türkiye’yi zora sokmuştur. Üreticiyi desteklemeyen Ak Parti, Türkiye’yi her geçen gün biraz daha dışa bağımlı hale getirmiştir. Dolar; bunlar iktidara geldiklerinde 1,5 lira iken şimdi 4 liraya yaklaşmıştır. Çok büyük bir kesim bankalara borçlandırılmış, faizli sisteme esir edilmiştir. İşsizlik her geçen gün daha da artmaktadır. Millet yetkililere sesleniyor: “Biz iş istiyoruz” diyor. Onlar yoldan, köprüden bahsediyor, Millet “Biz adalet istiyoruz” diyor onlar ise açtıkları hapishanelerden bahsediyor, Milletin aklı ile dalga geçiyorlar.

“DAHA NE İSTİYORLAR?”

Büyükşehir Belediyesi şunu açtık, bunu yaptık diye ortalığı dev afişlerle dolduruyor. İsraftan öteye geçmeyen faaliyetleri ile milleti kandırmaya çalışıyor. Karamürsel’e açtığı parkın afişini Körfez’e Derince’ye reklam olarak asıyor. Biz Saadet Partisi olarak soruyoruz. Bunlar gerçek gündeme yani milletin gündemine ne zaman dönecekler? Milletin sıkıntılarını konuşmaya ne zaman başlayacaklar? Oyaladıkları bunca vakit, kaybettirdikleri onlarca kazanım yetmedi mi? D aha ne istiyorlar?

“MUHALEFET, İKTİDAR İÇİN NİMET”

Millet iktidarıyla-muhalefetiyle meclisten umudunu kesmiştir. Artık bunu net bir şekilde görüyoruz. Muhalefetin yerli-yersiz konuşması, yapıcı olmayan eleştirileri Ak Parti iktidarı için çok büyük bir nimet haline gelmiştir. Bu muhalefet Ak Parti için bulunmaz bir fırsattır. Meclis içerisinde, doğru yerde durarak, doğru konuşan bir muhalefet olsaydı, Ak Parti bu denli hareket edemez ve millete bu kadar bedel ödettiremezdi. Bu durum bize Saadet Partisinin meclise girmesinin elzemiyyetini bir kez daha hatırlatmaktadır.

İŞARET FİŞEĞİ KOCAELİ’DEN

Biz 22 Ekim’de Kocaeli teşkilatı olarak bir kongre icra ettik ve bu kongrede genel başkanımızı ağırladık. Bu kongremizle Kocaeli’den işaret fişeğini attık. Kocaeli teşkilatımızın dimdik ayakta olduğunu ve güçlü bir şekilde seçimlere hazırlandığını gösterdik. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocaeli’mizde, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelere talip olduğumuzu ifade ediyoruz. İsraf belediyeciliğinden usanan halkımıza İnşallah, hizmet belediyeciliğini gösterecek ve yüzleri güldüreceğiz.”

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Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik’in konuşması böyle…

Konuşması çok sert…

AKP iktidarını doğrudan hedef alıyor…

Çelik’in düşüncelerine katılıyorum…

Türkiye, her geçen gün koas ortamına sürüklenmekte…

Şimdi de Reza Zarrab davasına başımıza çorap gibi ördüler…

Bakalım halimiz nice olacak?

Çağlayan’dan örnek davranış

AKP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engelli vatandaşların kitap okuyabilmeleri için yaygın bir uygulama olan kitap seslendirme çalışması yaptı. Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatını anlatan Hüseyin Besli ve Ömer Özbay’ın kaleme aldığı “Bir Liderin Doğuşu; Recep Tayyip Erdoğan” kitabını seslendirdi. Seslendirilen kitapın tamamı “www.izmitengelsizgencler.com” web sayfasından ulaşabilirsiniz.