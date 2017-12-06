Ölüm ilanları ölenlerin mi, kalanların mı reklamı?

Yurt dışına çıktığımda, ilk yaptığım işlerden biri, o ülkenin yerel ve ulusal gazetelerini alıp incelemek olur.

Neleri haber yapıyorlar?

Manşetlerinde hangi tür haberler var?

Fotoğrafları nasıl veriyorlar?

Siyasi haberler, ekonomi haberleri ne ölçüde yer alıyor?

Magazin sayfaları, spor sayfaları nasıl düzenlenmiş?

Ve ilanlar, reklamlar…

Ürün mü, yoksa firma tanıtımı mı ön planda?

Bu inceleme sırasında bir şey hep dikkatimi çeker.

Ölüm ilanları…

Yabancı gazetelerde bugüne kadar hiç ölüm ilanına rastlamadım.

Onların uygulaması mı, yoksa bizim uygulamamız mı yanlış?

Yabancı gazetelerde hiç ölüm ilanı yok, bizim gazetelerde ise çarşaf çarşaf!

Özellikle vefat eden zengin ve ünlü kişiler için verilen ilanlar, bazı gazetelerde sayfalarca yer alıyor.

Bu davranış benim tuhafıma gidiyor.

Yakışıksız ve sosyal yönden rahatsız edici bir davranış!

Nedir bu ilanlar?

Ne için verilir?

Bir kişinin toplumda belirli bir yeri varsa, o kişinin ölümünün zaten “haber değeri” vardır.

Gazeteler, radyolar, televizyonlar bunu haber yapar…

Eğer haber yapmıyorsa, demek ki o kişinin ölümünün haber değeri yoktur.

O halde ülkemizde çarşaf çarşaf “ölüm ilanları” neden verilir?

*Sağ kalanların kendi reklamı mı bunlar?

*İlan ne kadar büyükse, o kadar “üzüldüm” demek mi?

*Yoksa ölen kişinin yakını olmakla “böbürlenmek” mi?

*İlan küçük yayınlanmışsa, ölen kişinin az sevildiği anlamını mı taşır?

Veya olaya tersinden bakalım!

Milyonluk ilanlar verilmemişe…

*Bu durum, ölen insanların “değersiz” olduğu anlamına mı gelir?

*Kalanların, öleni yeteri kadar sevmediği anlamını mı taşır?

Her neyse, aklıma takılan bir konuydu, yazdım.

İnsanlar, ancak doğarken ve ölürken eşit oluyorlar.

Doğumlarında pek tantana olmuyor…

Ama ölümlerinde “ölüm ilanlarıyla” bu eşitlik bozuluyor.

Bırakın, insanlar geldikleri gibi gitsinler.

Hoş gidenlerin olup bitenden haberi olmuyor…

Verilen ölüm ilanları, kalanların reklamı!

Başka bir şey değil.

Veli Küçük’ün başı sağ olsun

Kocaeli halkı, onu albaylık döneminden tanır.

Kentimizde il jandarma alay komutanlığı yapmıştı.

Milliyetçidir, vatanseverdir…

Tuğgeneralliğe terfi etti, değişik görevlerde bulundu.

Teröre karşı en etkin mücadele eden komutanlardan biriydi.

FETÖ, Ergenekon kumpasına ilk Veli Küçük’ü tutuklayarak başlamıştı.

Tutuklandı, yargılandı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, yapılanların kumpas olduğu ortaya çıkınca da serbest bırakıldı.

Ailesi çok çile çekti.

Eşi Necla Hanım, o sıkıntılı günlerde sağlığını kaybetti.

Üç gün önce acı haber geldi.

Necla Küçük hayatını kaybetmişti.

Bilecik ’in Gölpazarı İlçesi’ne bağlı Türkmen Köyü’nde toprağa verildi.

Allah rahmet eylesin.

Arkadaşım Veli Küçük’ün acısını paylaşıyorum.

Aradaki fark

Japonlar, yolsuzluğa bulaştığında harakiri…

Türkler, yolsuzluğa bulaştığında kakara kikiri yapıyor.

Bu dünyada cahil olmak varmış

Okumak yok…

Öğrenmek yok…

Sormak sorgulamak yok…

Muhakeme etmek yok…

Düşünmek yok…

Endişe etmek yok…

Tek yapman gereken, duyduğuna inanmak!

Hayal kurmaya başladınız mı?

Başlamadıysanız, başlayın.

Yılbaşına şunun şurasında sayılı günler kaldı.

27 gün…

Bu yıl en büyük ikramiye 61 milyon lira.

Meraklılar, oturup hayalciler için hesap yapmışlar.

Acaba 61 milyonla neler satın alınabilir?

*38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar altın bilezik.

*57 bin 656 adet tam Cumhuriyet altını.

*111 bin 721 adet yarım Cumhuriyet altını.

*223 bin 443 adet çeyrek Cumhuriyet altını.

*Dünyanın en pahalı arabalarından Bugetti Veyron’dan 6 adet.

*21 adet Ferrari.

*Lüks bir jet.

*Her biri 300 bin lira değerinde 203 daire.

*Her biri 500 bin lira değerinde 122 daire.

*Her biri 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa.

*Bankaya yatırıldığında ayda…

Eee, onu da siz hesap edin!

Fazla da hayal kurmayın!

3 görüş

*”Yapacak bir işi, sevecek birisi, umut verecek bir şeyi olan insan mutludur.”

*”Bilimsel gelişme doğa ve bilme saygıdan başlar. Bilim kurtarıcıdır. Bilimin en büyük kurtarıcı olduğuna inanan kuşaklar yetiştirmek zorundayız.” Prof. Dr. Doğan KUBAN

*”Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil. Bu kadar güvenme kendine, kimse şah değil, padişah değil.” Bir şarkı