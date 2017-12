At binenin, kılıç kuşananın!

Dünya Güreşinde başa güreşen Türkiye , artık uluslar arası müsabakalarda- rengine olursa olsun -alabileceği birkaç madalyaya razı. Bu duruma nasıl geldik, hiç mi kabiliyetli gençlerimiz yok, Antrenörlerimizin yeterliliklerimi eksik, Devletin desteğimi yeterli değil, idareciler mi ilgisiz…? Sorular uzar gider. İlk sorudan başlayalım. Esasen bu en son sorulacak soru ama yine cevaplamaya çalışayım. Kısaca çalışmadan kazanılmaz desem soruyu özetle cevaplamış olurum. Kim çalışmıyor? İstisnaları dışarıda bırakmak şartı ile (çünkü çalışan azınlık zaten belli) minder için sporcu yeterince çalışmıyor. Kısa yoldan geçici kazanç temini güreşçiyi çayıra çekiyor. İkinci sorunun cevabı kabiliyetli gençlerin bulunup güreşe çekilmesi idareci ve antrenörün görevi güreş daha çok kırsal yöre gençlerinin tercihi halbuki iyi bir reklamla gençler bu sporun içine çekilebilir. Seneler önce Tarık Akan’ın Pehlivan rolündeki filmi güreş için yeterli ve geçerli olmadı. Adına film yapılacak koca Yusuf, Adalı halil, Aliço Dizi yapıla bilecek ve seyirci reytingini büyük ölçüde kazanacak film olabilir. Yetenekli gençler kendiliğinden bulunur. Bizim gençlerimiz diğer ülke gençlerinden az yetenekli olamaz. Üçüncü soru; Antrenörlerimizin her biri kendi ölçülerinde bilgi sahibi. Gelişen güreş havasına uymak için dünya güreşinden uzak kalmamaları gerekir. Yapılacak seminerlere iştirak etmek mutlaka faydalı olacaktır. “Semineri veren benden daha iyi mi biliyor” havasından soyutlanmak gerekir. Elbette semineri veren Dünya Güreşinde söz sahibi bir ülkenin değerli bir antrenörü olursa faydalı olacaktır. Kendi aramızdaki yapılan seminerler ancak değişen kaidelerin duyurusundan öteye gitmeyecektir. Bundan sonraki soru sorunun cevabını kısaca ”devlet yeterince destek oluyor” diyerek geçeceğim. Gerçi yaşadığımız günlerin zorluğu maddi olarak sıkıntı yaratmakta ise de evveliyatını bildiğimizden malzeme, spor tesisleri, maddi imkan sağlanmakta idi. Elbette bu maddi konulardaki sıkıntılı günler geçecektir. Gelelim idarecilerin ilgisine. Önce hiçbir kimse bindiği dalı kesmek istemez. Sporcusu başarılı olursa idarecinin başarılı olduğu düşünülür. Ancak benim sporcum uluslar arasında belirli bir başarıya sahip nasılsa birkaç madalya alırım düşüncesi ile tabiri caizse başarılı bir iki sporcunun sırtından geçinmeye çalışırsan görev yapamazsın. O birkaç sporcunun ancak çırağı olursun. Sporcu idarecisini yöneltmeyecek. İdareci sporcularının hakimi olacak. Bulunduğu branşı basamak yapmak için gelen idareci günü kurtarmak için çalışır. Yarın onun için önemli değildir. U23 Dünya kupası gelecek günlerimizin büyükleri olan gençlerimizin boy ölçüştüğü müsabaka idi. Greko Romen’de iki altın, iki bronz aldık Serbestte ancak üç bronz kazanabildik. Bayanlarda da bir altınımız var. Gençlerimizin yeterlilik ölçüsü bugün bu kadar. Bu ölçü bizim boyumuzun ölçüsü Greko Romen, Serbest ve Bayanlarda toplam madalyamız 3 altın ,beş bronz Bu toplam madalyayı eskiden sadece Serbest güreşte alırdık. Çalışmaların yetersizliği baştan geliyor. Senelik Hakem semineri yapılamadı. Antrenör semineri Trabzon’un Maçka kazasında 119 antrenörün iştiraki ile yapılıyor. Maddi imkansızlık nedeni ile bu kısıtlama olabilir. Ancak merkezde yapılacak ve her ilden en kıdemli antrenörün iştirak edeceği seminer gibi bir seminer yapılsa ; seminer notları iştirakçilere verilip her seminer gören antrenör ilindeki antrenörlerle semineri paylaşsa yeterli olacaktı. Trabzon’un Maçka kazasında seminer yapılıyor seminerdeki açılış konuşması siyasi. Bırakın artık herkes ilgili işini yapsın. Semine yapılıyor adet yerini bulsun.