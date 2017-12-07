Önceki günkü manşetimizde de Erdem Övüç’ün kaleminden okudunuz… Kimse vazgeçilmez değildir… Futbolcular gelip geçici kulüp kalıcıdır… Ayew, Lazarov, Mert Müller, Saffet, Taner, Sinan’lar gelip geçti bu kulüpten…

Hizmetlerini yaptılar, karşılığını aldılar ve evlerine çekildiler…

Yöneticiler, teknik adamlar da öyle… Mustafa Denizli… Yusuf Atıntaş… Metin Tekin… Güvenç Kurtar… Engin Korukır… Gelip geçti bu kulüpten… İki Türkiye kupası kazandıran Sefa Sirmen gelip geçti… Kulüp hep kalıcı oldu …

Onun için… “Asıl olan Kocaelispor ’dur”, manşetine imzamı atıyorum… Nokta…

Boykot yapılmalı!

Saçma sapan bir sistemle kurulan 3.Lig için boykot kararı alınmalı… Geri adım atılmamalı… TFF’nin kurup, siyasete alet ettiği bu lig çığırından çıktı. 2.Lig ve 3.Lig tam bir mezbelelik alana çevrildi. Bir zamanların efsane takımları burada harcanıyor… En basit örneği Kocaelispor… Süper Lig ve 1.Ligi yabancı futbolculara teslim edenler malı götürürken, komisyoncuların önünü açtı. Onlar da kulüpleri batağa sürükledi… 2. ve 3.Lig kulüpleri, bugün kumardan hisse almak için çırpınıyorsa, bunun ayıbı TFF’nindir. Bu durum, Yunanistan’da ekonomik krizden sonra, genelevlerden bile göğüs reklamı alan kulüplerin içinde bulunduğu durumdan farklı mıdır?.. Yunanistan’a kadın ticareti, bizde de kumar gelirleri ile yaptırılan spordan ne hayır bekliyorsunuz?.. Bence boykot yapılmalı… Katrilyonluk NBA’de bile boykot yapıldı… Bizim neyimiz eksik?..