Bu paralar neden dışarı kaçıyor?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan "bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretleri olduğunu duyuyorum. Bunların hiçbirine kabinedeki arkadaşlarımız çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihaneti vataniyedir” dedi.

Yandaş yazarlar bu söze hemen destek verdi. Mesela Star’dan Ersoy Dede, “Bu ülkenin büyük sermayesi dediğimiz bazı ailelerin şirket merkezlerini dahi dışarıya taşımış olmasını eleştirmek suç mu?.. Eleştirmesin mi bu ülkenin lideri?..” Bu iş adamlarının Erdoğan’ın uçağında taşıdığı kimseler olduğunu da hatırlatarak, “Bazı işadamları malı mülkü taşımış, tabir yerindeyse kaçırmış memleketten.. E bir zahmet, buna da tepki göstermeye hakkı olsun Erdoğan’ın” dedi.

Erdoğan’ın ekonomi kurmayları, “yurtdışına para çıkarmayı vatana ihanet olarak suçlayıcı bu beyanının nelere yol açabileceğini” elbette iyi bilir. Bunlar tarafından bu sözün sonuçları iyice anlatılmış olmalı ki Cumhurbaşkanı hemen ertesi günü bir düzeltme yaptı:

“Benim sermaye hareketlerini sınırlandırılmasıyla ilgili bir talebim ya da talimatım olmadı. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. Herkes parasını yurt dışına çıkarabilir.”

Erdoğan’ı bu kadar kızdıran ve ağzından istemediği ifadelerin çıkmasına sebep olan bir gerçek var. Türk vatandaşı olan zenginlerin bir kısmı bütün varlıklarını yurtdışına çıkarıp, kendileri de Türkiye’den belli ülkelere göçüyor.

Sadece 2015 yılında Türkiye’den 6 binden fazla dolar milyoneri farklı ülkelere yerleşti.

Ve sadece 2015 yılında Türk vatandaşlarının Amerika'dan 1500 daire aldığı, evlerin bedelinin 1 milyar doların üzerinde olduğu bildiriliyor.

Son iki yıldır bu rakamlar daha da yükseldi. Her iki durumda ülkemizden çıkan sermaye milyarlarca dolar mertebesinde. Çıkan sermayenin ülkemizin milli gelirine oranı ürkütücü boyuta erişti.

Bir kısım Türk vatandaşları da Kanada, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde ev satın alıyor. Ev alanların içinde ülkede bir sıkıntı olursa diye hazırlık yapanlar olduğu açık. Yatırım maksatlı veya vatandaşlık alabilmek için ev alan da var.

Mesela bir işadamının Londra’da 12 ev satın alıp başkalarını da teşvik ettiği gibi haberler yazıldı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı bu sebeplerle öfkelendi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ CNN Türk’te katıldığı Tarafsız Bölge programında bu konuya dikkat çekerek “neden bu insanlar yurtdışına kaçıyor? sorusunun cevabını ve sorunun çözümünü bulmalıyız” dedi.

İş adamları genellikle kendilerini güvende hissettiği, yatırımlarının karşılığını alabileceği, hukuk devletlerinde yatırım yapan rasyonel insanlardır.

Anlaşılan bu insanlar ülkemizin geleceğine riskli buluyor. Türkiye’de yatırımcıya güven veren bir ortam olmadığına inanıyorlar.

Demokratik hukuk devleti düzenine dair endişeler çeşitli şekillerde ekonomiye yansır. Bu yansımalardan biri de sermayenin yurtdışına kaçışıdır. Bedeli de ağırdır.

İYİ PARTİ ARTVİN’DE İDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener kurmay heyetiyle beraber hafta sonu Artvin’de idi.

“Koltukları değil, ayakkabılarımızı eskiteceğiz” sözünün gereği olarak her hafta yurdun bir ilinde yaptığı ziyaretlerle vatandaşlarımızı dinliyor, sohbet ediyor, estirdiği rüzgârla yurdun her yanında yanmaya başlamış olan çoban ateşlerini harlandırıyor.

İYİ Parti kafilesi Trabzon Havalimanından Hopa üzerinden Artvin’e geçti. Ben ve İzmit ’ten beraber gittiğimiz arkadaşlarımla bir gün önce Trabzon’da üç saat kadar kaldıktan sonra Of üzerinden Hopa’ya gittik. Hopa’daki görüşmelerimizden sonra da Borçka’yı ziyaret ettik.

Borçka’da İYİ Parti ilçe teşkilatı kurulmuş, hatta Türkiye’de ilçeler arası parti tabelasını asan ilk ilçe olmuş. İlçe Başkanı ve bir kısım yöneticiler Genel Başkanı karşılamaya çıkmışlardı. Fakat diğer yöneticiler bizi son derece samimi ve heyecanlı bir şekilde karşıladılar. Teşkilat binasında üye kayıt işlemleri başlatılmış, zarif bir hanım sekreter üyelik işlemlerini yürütüyordu. Sadece masadaki doldurulmuş üyelik formları bile ilginin büyüklüğünü anlamamıza yetti.

Borçka’dan grup olarak Artvin’e giderken muhteşem Çoruh nehrinin yanından uzanan yollardan giderken coğrafyanın muhteşem manzaralarını çekmek için sık sık resim molaları vermek durumunda kaldık.

Artvin İl Başkanlığı binasının açılışı için gelen Meral Akşener ve İYİ Parti kurmay heyeti coşkuyla karşılandı. İyi Parti İl binasının olduğu cadde Artvin’in iş merkezi. Bütün caddeyi dolduran halkın heyecan ve merakı, açılıştan sonra Akşener’in yaptığı esnaf ziyaretiyle samimi bir sevgi gösterisine döndü.

Bir orta yaşlı, sakallı vatandaş “biz yıllardan beri bu günü bekliyoruz” dedi.

Valilik açık hava mitingine izin vermediği için, büyük bir konferans salonunda kapalı toplantı yapıldı. Tıklım tıklım dolan salona sığmayanlar salon dışına taştılar.

Artvin Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk sevgisiyle dolu bir şehir. Türkiye’nin en büyük Atatürk anıtını bir hayırsever vatandaş Artvin’de yaptırmış.

Hemşerileri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş alt yapı yatırımları için ciddi destek vermiş.

Konuştuğum vatandaşlar ve esnaf İYİ Parti’ye çok teveccüh olduğunu, Artvin’de birinci parti olabileceğini, en azından 2 milletvekilinden birini İYİ Parti’nin kazanabileceğini söylediler.

Dönüşte Meral Akşener Hopa’da da vatandaşlara hitap etti. Saat 19.30 da hava karardıktan sonra başlayan miting sırasında görüştüğüm kişiler Hopa’da yapılan en kalabalık mitinglerden biri olduğunu söylediler.

Özetle İYİ Parti iyi gidiyor…